Когда сдадут четвертый мост в Новосибирске и сколько стоит проезд — последние новости

Как показала практика, даже официальные сообщения о том, что еще один крупный инфраструктурный объект, ледовый дворец спорта в левобережье, официально сдан в эксплуатацию, не означают, что ЛДС можно использовать по назначению. Первый хоккейный матч на стадионе прошел спустя почти восемь месяцев после сообщения региональных властей о подписании акта о приемке. Да и как вообще выяснилось позже, это сообщение оказалось неправдой. Ледовая арена, на которой уже проходят игры чемпионата КХЛ, в эксплуатацию не введена, и когда это произойдет, неизвестно.