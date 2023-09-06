Когда сдадут четвертый мост в Новосибирске и сколько стоит проезд — последние новости

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Центральный, или в просторечье, четвертый мост через Обь — один из самых крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в регионе за последнее десятилетие. Сроки его сдачи неоднократно сдвигали, стоимость строительства росла, как на дрожжах, а автомобильные заторы на левом берегу из-за этой стройки прозвали «Кольцом ада». Что же известно о завершении этого проекта осенью 2023 года?
По словам министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского строительство планируется завершить в 2023 году. Однако сам мост будет введен в эксплуатацию только в первом квартале 2024 года после проверки Ростехнадзором и подготовки соответствующих документов. Обращает на себя внимание, что сейчас чиновники областного правительства вообще стараются избегать формулировок типа «открыт для движения».
Как показала практика, даже официальные сообщения о том, что еще один крупный инфраструктурный объект, ледовый дворец спорта в левобережье, официально сдан в эксплуатацию, не означают, что ЛДС можно использовать по назначению. Первый хоккейный матч на стадионе прошел спустя почти восемь месяцев после сообщения региональных властей о подписании акта о приемке. Да и как вообще выяснилось позже, это сообщение оказалось неправдой. Ледовая арена, на которой уже проходят игры чемпионата КХЛ, в эксплуатацию не введена, и когда это произойдет, неизвестно.
Так что даже если власти и группа ВИС отрапортуют о сдаче моста, это не значит, что по нему будет открыто движение.
Напомним, ранее власти региона сообщали, что намерены в декабре 2022 года открыть движение по мосту.
Как известно, дьявол кроется в деталях и именно отсутствие транспортных развязок на обоих берегах может отсрочить пуск автомобилей по переправе. То есть, официально пока говорят, что развязки должны быть готовы до конца 2023 года, как и сам мост. Но голоса скептиков звучат все громче. Наиболее тревожно выглядит ситуация на левом берегу, в районе площади Труда. Там должна появиться самая большая, по версии правительства Новосибирской области, развязка в Европе. Она включает 25 съездов, 7 эстакад и 4 надземных переходов для пешеходов.
Так что вполне может быть и так — мост достроят, как и обещали. А вот с развязками задержались, извините. Вроде бы и слово сдержали насчет сроков строительства, но только толка от этого все равно не будет.
В этом вопросе, пожалуй, на текущий момент существует наибольшая определенность. Всего разработано четыре типа тарифов. Владельцы мотоциклов, легковых автомобилей, микроавтобусов и фургонов первой категории будут платить 100 рублей за проезд. Для транспортных средств второй категории, таких как легковые автомобили, фургоны, микроавтобусы и грузовики высотой от 2 до 2,6 метров, стоимость составит 150 рублей.
Владельцы грузовиков, трейлеров и автобусов третьей категории должны будут заплатить 200 рублей. А водителям специализированного крупногабаритного транспорта проезд обойдется в 300 рублей.
Общественный транспорт будет освобожден от оплаты проезда, за исключением маршруток, такси, междугородних автобусов.
Кроме того, бесплатно по четвертому мосту через Обь смогут проехать ведомственные автомобили МВД, «скорой помощи», аварийно-спасательных служб и военной автомобильной инспекции, оборудованные световыми маячками. Бесплатно проедут и автомобили организаций федеральной почтовой связи.
Также бесплатный проезд гарантируют иным категориям владельцев транспорта, которых определит собственник автомобильных дорог или участков дороги.
По прогнозам регионального Минтранса, по мосту планируется движение 68 тысяч автомобилей в сутки.
Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.
Напомним, что договор о строительстве в рамках государственно-частного партнерства заключили в 2017 году, а сами работы начали в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.