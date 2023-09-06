atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Взрыв бытового газа полностью уничтожил один подъезд

Мэрия Новосибирска не может решить судьбу участка на Линейной, где взорвался дом

6 сентября 2023, 08:44
Фото: atas.info
Взрыв бытового газа полностью уничтожил один подъезд
Судьба земельного участка в Заельцовском районе, на котором ранее находился жилой дом, поврежденный взрывом бытового газа, остается туманной

Решение том, что появится на месте дома на улице Линейной, пока не принято. На текущий момент поврежденное строение полностью снесено, строительный мусор вывезен.

«Решение пока по данной площадке не принято и не собираемся с этим торопиться. Требуется время, здесь произошла трагедия, надо, чтобы прошло время для того, чтобы все устоялось… Одним словом, мы не торопимся с реализацией каких-то проектов на данной земле. Она пока зарезервирована», — сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в среду, 6 сентября.

Пятиэтажный дом на Линейной, 39 был разрушен взрывом бытового газа 9 февраля нынешнего года. Трагедия унесла жизни четырнадцати человек, один из подъездов был полностью разрушен. В результате «хрущевку» признали аварийной, а в июне приступили к сносу здания.

В результате взрыва погибли 14 человек
Видео: atas.info
Читайте также:
Компенсации за жилье на Линейной после взрыва не выданы только наследникам погибшихАрест продлили лже-газовщикам после взрыва в доме на Линейной в НовосибирскеПострадавшим от взрыва на Линейной выплачено 19,37 млн рублей
#Общество#Город#Видео#Новосибирск#Строительство#Земельный участок#Взрыв дома на ул. Линейной
Подпишитесь
«По 37 учеников в классе»: в Новосибирске показали давку в коридорах школы 217
Сегодня, 05:16
В Новосибирске еще на месяц сузят Красный проспект и перекроют ул. Коммунистическую
Сегодня, 01:55
«Человек бежит с чипом»: 9 сентября в Новосибирске пройдет Сибирский фестиваль бега
Сегодня, 06:25
В Новосибирске с фасада ДК «Строитель» демонтируют легендарную мозаику
Вчера, 10:03
«Тещин язык» сменит развязка дорог — в Новосибирске вспомнят про «Южный транзит»
Вчера, 12:35
В Новосибирске сравнили даты включения отопления в домах за последние годы
Вчера, 09:37