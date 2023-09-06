Мэрия Новосибирска не может решить судьбу участка на Линейной, где взорвался дом

Пятиэтажный дом на Линейной, 39 был разрушен взрывом бытового газа 9 февраля нынешнего года. Трагедия унесла жизни четырнадцати человек, один из подъездов был полностью разрушен. В результате «хрущевку» признали аварийной, а в июне приступили к сносу здания.