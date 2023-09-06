Мэрия Новосибирска не может решить судьбу участка на Линейной, где взорвался дом

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Решение том, что появится на месте дома на улице Линейной, пока не принято. На текущий момент поврежденное строение полностью снесено, строительный мусор вывезен.
«Решение пока по данной площадке не принято и не собираемся с этим торопиться. Требуется время, здесь произошла трагедия, надо, чтобы прошло время для того, чтобы все устоялось… Одним словом, мы не торопимся с реализацией каких-то проектов на данной земле. Она пока зарезервирована», — сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в среду, 6 сентября.
Пятиэтажный дом на Линейной, 39 был разрушен взрывом бытового газа 9 февраля нынешнего года. Трагедия унесла жизни четырнадцати человек, один из подъездов был полностью разрушен. В результате «хрущевку» признали аварийной, а в июне приступили к сносу здания.