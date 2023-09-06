Аферисты под видом сотрудников суддепартамента разводят должников в Новосибирске

Орудуют аферисты, по отзывам читателей Atas.info, уже несколько недель. Один новосибирец рассказал, что ему поступал звонок от мнимого сотрудника судебного департамента еще в июле. Тот грозно просил незамедлительно перевести деньги на указанный им счет в счет погашения задолженности по кредиту.