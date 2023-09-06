Аферисты под видом сотрудников суддепартамента разводят должников в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Орудуют аферисты, по отзывам читателей Atas.info, уже несколько недель. Один новосибирец рассказал, что ему поступал звонок от мнимого сотрудника судебного департамента еще в июле. Тот грозно просил незамедлительно перевести деньги на указанный им счет в счет погашения задолженности по кредиту.
В ведомстве отмечают, что возвратом долгов не занимаются. К ним тоже поступило уже несколько жалоб на мошеннические действия.
«В компетенцию Управления Судебного департамента региона не входит возврат долгов по кредитам и исполнение судебных решений по взысканию денежных средств с должника. Просим о подобном сообщать в полицию», — объявили в департаменте.
Напомним, ранее в Новосибирске мошенники продавали бесплатные билеты на матч в новом ЛДС.