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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Мошенники под видом сотрудников суда разводят на деньги должников

Аферисты под видом сотрудников суддепартамента разводят должников в Новосибирске

6 сентября 2023, 06:24
Фото: Midjourney
Мошенники под видом сотрудников суда разводят на деньги должников

Новосибирцев-должников беспокоят лже-сотрудники судебного департамента

Мошенники появились в Новосибирске, которые представляясь сотрудниками судебного департамента требуют деньги с должников. В ведомстве сибиряков просят быть осторожными.

Орудуют аферисты, по отзывам читателей Atas.info, уже несколько недель. Один новосибирец рассказал, что ему поступал звонок от мнимого сотрудника судебного департамента еще в июле. Тот грозно просил незамедлительно перевести деньги на указанный им счет в счет погашения задолженности по кредиту.

В ведомстве отмечают, что возвратом долгов не занимаются. К ним тоже поступило уже несколько жалоб на мошеннические действия.

«В компетенцию Управления Судебного департамента региона не входит возврат долгов по кредитам и исполнение судебных решений по взысканию денежных средств с должника. Просим о подобном сообщать в полицию», — объявили в департаменте.

Напомним, ранее в Новосибирске мошенники продавали бесплатные билеты на матч в новом ЛДС.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Суд#Долг#Мошенники
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