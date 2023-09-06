Новосибирцы запустили салют с крыши машины — их ищут инспекторы ГИБДД: видео

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В этом шоу участвовали трое парней. Один из них управлял автомобилем, другой сидел на пассажирском сидении и что-то кричал прохожим, а третий, лежа на крыше запускал фейерверки.
Судя по кадрам, они мчались на большой скорости по центру мегаполиса. Даже пролетели мимо здания мэрии. Салют, вероятно, чиновники могли видеть из своих окон.
Сейчас ребят разыскивают сотрудники ГИБДД региона. Их ждет наказание, но не за салют, а за перевозку людей вне кабины автомобиля. Нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей.