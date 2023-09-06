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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:46

В Новосибирске парни запустили салют с крыши автомобиля возле здания мэрии

Новосибирцы запустили салют с крыши машины — их ищут инспекторы ГИБДД: видео

6 сентября 2023, 10:43
Фото: @nskpub/ГИБДД НСО

В Новосибирске парни запустили салют с крыши автомобиля возле здания мэрии

Молодые люди в Новосибирске запустили салют с крыши машины и сняли это на видео. Теперь шутников ищут правоохранители.

В этом шоу участвовали трое парней. Один из них управлял автомобилем, другой сидел на пассажирском сидении и что-то кричал прохожим, а третий, лежа на крыше запускал фейерверки.

Судя по кадрам, они мчались на большой скорости по центру мегаполиса. Даже пролетели мимо здания мэрии. Салют, вероятно, чиновники могли видеть из своих окон.

Сейчас ребят разыскивают сотрудники ГИБДД региона. Их ждет наказание, но не за салют, а за перевозку людей вне кабины автомобиля. Нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей.

#Общество#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Салют#Гибдд
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