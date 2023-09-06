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Posted 6 сентября 2023, 12:40

Published 6 сентября 2023, 12:40

Modified 3 октября 2023, 12:49

Updated 3 октября 2023, 12:49

Объем перевозок контейнеров вырос на 12,7% в январе — августе 2023 года

6 сентября 2023, 12:40
В январе — августе 2023 года по сети ОАО «РЖД» во всех категориях сообщения перевезено 4 млн 816,6 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,7% превосходит результаты аналогичного периода 2022 года.

В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 1 миллион 926 тысяч ДФЭ (+15,4%). Число груженых контейнеров, перевезенных во всех категориях сообщения, увеличилось на 17,8%, до 3 миллионов 544 тысяч ДФЭ (перевезено 49,7 миллиона тонн грузов, +15%).

Среди них: химикаты и сода — 536,2 тысячи ДФЭ (+4,3% по сравнению с показателями января — августа 2022 года); лесные грузы — 396,9 тысячи (+0,4%); автомобили и комплектующие — 295,9 тысячи (рост в 2,1 раза); машины, станки, двигатели — 287,1 тысячи (+26,7%); промышленные товары — 285,3 тысячи (+2,2%); метизы — 280,9 тысячи (+14,7%); бумага — 245,6 тысячи (+0,9%); черные металлы — 173,6 тысячи (+11,7%); химические и минеральные удобрения — 169,2 тысячи (рост в 2,1 раза); строительные грузы — 141,4 тысячи (+20,8%); остальные и сборные грузы — 118,7 тысячи (-0,7%); цветные металлы — 88,4 тысячи (-2,1%); зерно — 69,5 тысячи (рост в 2,6 раза); нефть и нефтепродукты — 61,3 тысячи (+18,4%); рыба — 22,2 тысячи (-6,5%); цветная руда и серное сырье — 21,1 тысячи (-15%); мясо и масло животное — 17,7 тысячи (-1,4%); картофель, овощи, фрукты — 10,4 тысячи (рост в 1,4 раза); продукты перемола — 11,7 тысячи (рост в 1,5 раза); остальные продовольственные товары — 200,3 тысячи (+31,4%).

В августе во всех категориях сообщения перевезено 625,8 тысячи ДФЭ, что на 13,4% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

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