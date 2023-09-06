Отопление в Новосибирске может появиться до начала сезона

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Официальный старт отопительного сезона происходит после того, как на протяжении пяти дней будет зафиксирована среднесуточная температура воздуха +8°C. Желающие подключиться к теплу раньше могут сделать это в индивидуальном порядке — для этого нужно оформить заявку.
Как сообщил мэр, эта практика уже введена в работу, когда можно не дожидаться общего старта отопительного сезона. Практика позволяет не ждать холодной погоды и не мерзнуть дома, а решить вопрос с теплом тогда, когда оно необходимо. В первую очередь подключаются соцобъекты, а также при возможности производятся подключения по индивидуальным заявкам.