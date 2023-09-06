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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Отопительный сезон в Новосибирске может начаться по заявке

Отопление в Новосибирске может появиться до начала сезона

6 сентября 2023, 13:32
Фото: 1MI
Отопительный сезон в Новосибирске может начаться по заявке

Мэр Новосибирска рассказал, как подключиться к теплу раньше отопительного сезона

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 6 сентября рассказал, что социально значимые объекты в городе — детские сады, школы, поликлиники будут подключать к отоплению до общего старта отопительного сезона.

Официальный старт отопительного сезона происходит после того, как на протяжении пяти дней будет зафиксирована среднесуточная температура воздуха +8°C. Желающие подключиться к теплу раньше могут сделать это в индивидуальном порядке — для этого нужно оформить заявку.

Как сообщил мэр, эта практика уже введена в работу, когда можно не дожидаться общего старта отопительного сезона. Практика позволяет не ждать холодной погоды и не мерзнуть дома, а решить вопрос с теплом тогда, когда оно необходимо. В первую очередь подключаются соцобъекты, а также при возможности производятся подключения по индивидуальным заявкам.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Тепло#Отопление#Ольга Храмушкина#Мэр Новосибирска#Анатолий Локоть#Теплосети
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