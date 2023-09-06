«По 37 учеников в классе»: в Новосибирске показали давку в коридорах школы 217

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В паблике «Инцидент Новосибирск» опубликовано видео, на кадрах которого запечатлен момент, когда ученики начальной школы пытаются выйти из школы № 217 после завершения занятий. Изображение размыто, чтобы не нарушать законодательство, показывая лица детей без согласия их родителей. Но понятно, что более сотни учеников одномоментно пытаются выйти на улицу, устроив при этом чудовищную давку.
«Какой ужас», «В случае ЧП…», — пишут в комментариях шокированные подписчики.
«Мэру с губернатором покажите, а то у них все хорошо… Школ катастрофически не хватает! Землю под застройки отдают, а школы и поликлиники не строят», — замечает в комментариях Марина Гурова.
Школа № 217 расположена на улице Виктора Шевелева, в быстрорастущем микрорайоне «Южно-Чемской». Учебное заведение начало работать в феврале 2020 года, рассчитано на 1100 мест. Однако школа не закрывает потребности жилмассива, учеников в ней значительно больше, чем предполагается.
«Зачем столько набирать детей?! Почему в других школах даже с пропиской не берут, если мест нет?! А здесь всех берут абсолютно. По 36-37 учеников в классе, учителей не хватает, кабинетов не хватает. Из-за этого часть предметов на дистант отправляют. Страдают от этого все. Детям тяжело переодеваться в переполненных гардеробах, особенно первоклассникам. Дети уже чуть ли не в 3 смены учатся. Эта переполненность школы ведет к значительному снижению качества обучения!», — описывает ситуацию Анна Н. в разделе отзывов сервиса 2GIS.
«Вот и наступил тот момент когда школа настолько нахапала детей, что теперь учится будут в 3 смены. Соответственно 4 урока, всё остальное дистант. Какое образование получат дети?! Нанимать репетитора? Переводить в другую школу? Да почему живя рядом с большой новой школой, я должна об этом думать. Безобразие какое то. Каждый год набирают по 13, 14 первых классов», — констатирует Олеся Лебедева.