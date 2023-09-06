«По 37 учеников в классе»: в Новосибирске показали давку в коридорах школы 217

В паблике «Инцидент Новосибирск» опубликовано видео, на кадрах которого запечатлен момент, когда ученики начальной школы пытаются выйти из школы № 217 после завершения занятий. Изображение размыто, чтобы не нарушать законодательство, показывая лица детей без согласия их родителей. Но понятно, что более сотни учеников одномоментно пытаются выйти на улицу, устроив при этом чудовищную давку.