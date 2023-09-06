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Школа № 217 расположена в Южно-Чемском микрорайоне

«По 37 учеников в классе»: в Новосибирске показали давку в коридорах школы 217

6 сентября 2023, 05:16
Фото: 2GIS
Школа № 217 расположена в Южно-Чемском микрорайоне
Видеоролик, где ученики младших классов устроили дикое столпотворение, пытаясь покинуть школьное здание, шокировал новосибирцев

В паблике «Инцидент Новосибирск» опубликовано видео, на кадрах которого запечатлен момент, когда ученики начальной школы пытаются выйти из школы № 217 после завершения занятий. Изображение размыто, чтобы не нарушать законодательство, показывая лица детей без согласия их родителей. Но понятно, что более сотни учеников одномоментно пытаются выйти на улицу, устроив при этом чудовищную давку.

Школа № 217 расположена в Южно-Чемском микрорайоне
Видео: 2GIS

«Какой ужас», «В случае ЧП…», — пишут в комментариях шокированные подписчики.

«Мэру с губернатором покажите, а то у них все хорошо… Школ катастрофически не хватает! Землю под застройки отдают, а школы и поликлиники не строят», — замечает в комментариях Марина Гурова.

Школа № 217 расположена на улице Виктора Шевелева, в быстрорастущем микрорайоне «Южно-Чемской». Учебное заведение начало работать в феврале 2020 года, рассчитано на 1100 мест. Однако школа не закрывает потребности жилмассива, учеников в ней значительно больше, чем предполагается.

«Зачем столько набирать детей?! Почему в других школах даже с пропиской не берут, если мест нет?! А здесь всех берут абсолютно. По 36-37 учеников в классе, учителей не хватает, кабинетов не хватает. Из-за этого часть предметов на дистант отправляют. Страдают от этого все. Детям тяжело переодеваться в переполненных гардеробах, особенно первоклассникам. Дети уже чуть ли не в 3 смены учатся. Эта переполненность школы ведет к значительному снижению качества обучения!», — описывает ситуацию Анна Н. в разделе отзывов сервиса 2GIS.
«Вот и наступил тот момент когда школа настолько нахапала детей, что теперь учится будут в 3 смены. Соответственно 4 урока, всё остальное дистант. Какое образование получат дети?! Нанимать репетитора? Переводить в другую школу? Да почему живя рядом с большой новой школой, я должна об этом думать. Безобразие какое то. Каждый год набирают по 13, 14 первых классов», — констатирует Олеся Лебедева.
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#Образование#Видео#Новосибирск#Дети#Школа#Давка
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