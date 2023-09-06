Под Новосибирском две фуры раздавили водителя ВАЗ-2111 при столкновении

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Жуткое ДТП произошло вечером 6 сентября на 37 километре трассы. Как сообщают очевидцы, две фуры протаранили ВАЗ-2111, в результате чего машину жестко смяло вместе с водителем — он погиб.
«Водитель ВАЗа сам виноват. Он выехал неожиданно на встречку, где ехали фуры. Им было трудно развернуться и затормозить», — рассказали Atas.info свидетели аварии.
В ГИБДД Новосибирской области подтвердили, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу и помешал движению фур.
«Выехав на полосу встречного движения, ВАЗ совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Вольво, после чего врезался в попутный автомобиль Скания», — прокомментировал заместитель командира роты ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Романа Лущенкова.
Окончательный вердикт кто виноват в ДТП вынесут правоохранители. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, следователи. Возникла пробка в сторону Рыбачьего.