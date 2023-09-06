atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Под Новосибирском две фуры раздавили водителя ВАЗ-2111 при столкновении

Под Новосибирском две фуры раздавили водителя ВАЗ-2111 при столкновении

6 сентября 2023, 14:02
Фото: ТГ "Дороги с Кузнецовым"
Два грузовика столкнулись с ВАЗом на Северном объезде под Новосибирском. Водитель легковушки не выжил.

Жуткое ДТП произошло вечером 6 сентября на 37 километре трассы. Как сообщают очевидцы, две фуры протаранили ВАЗ-2111, в результате чего машину жестко смяло вместе с водителем — он погиб.

«Водитель ВАЗа сам виноват. Он выехал неожиданно на встречку, где ехали фуры. Им было трудно развернуться и затормозить», — рассказали Atas.info свидетели аварии.

В ГИБДД Новосибирской области подтвердили, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу и помешал движению фур.

«Выехав на полосу встречного движения, ВАЗ совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Вольво, после чего врезался в попутный автомобиль Скания», — прокомментировал заместитель командира роты ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Романа Лущенкова.

Окончательный вердикт кто виноват в ДТП вынесут правоохранители. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, следователи. Возникла пробка в сторону Рыбачьего.

Читайте также:
«И это еще снега нет»: в Новосибирске образовалась жуткая пробка на площади КалининаЛегковушку протаранил поезд под Новосибирском — погиб пассажирВ Новосибирске раскрыли подробности массового ДТП с полицией
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ДТП#Фуры#18+
Подпишитесь
«По 37 учеников в классе»: в Новосибирске показали давку в коридорах школы 217
Сегодня, 05:16
В Новосибирске еще на месяц сузят Красный проспект и перекроют ул. Коммунистическую
Сегодня, 01:55
«Человек бежит с чипом»: 9 сентября в Новосибирске пройдет Сибирский фестиваль бега
Сегодня, 06:25
В Новосибирске с фасада ДК «Строитель» демонтируют легендарную мозаику
Вчера, 10:03
«Тещин язык» сменит развязка дорог — в Новосибирске вспомнят про «Южный транзит»
Вчера, 12:35
В Новосибирске сравнили даты включения отопления в домах за последние годы
Вчера, 09:37