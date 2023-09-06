Проблемы ливнёвок в Новосибирске решат при поддержке областного бюджета

Обязательное условие — определить организацию, которая будет отвечать за эксплуатацию ливневой канализации на территории города. Сегодня это организация «МетроМир». Но я считаю, что надо определить специализацию этой компании для того, чтобы содержание ливнёвок для неё стало основным видом деятельности», — озвучил решения Губернатор.