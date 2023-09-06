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Проблемы водоотведения в Кировском районе Новосибирска обсудил губернатор Андрей Травников на совещании.

Проблемы ливнёвок в Новосибирске решат при поддержке областного бюджета

6 сентября 2023, 03:15
Фото: nso.ru
Проблемы водоотведения в Кировском районе Новосибирска обсудил губернатор Андрей Травников на совещании.
Обязательное требование ко всем застройщикам: при освоении новых земельных участков — строительство ливнёвок для отвода дождевых вод с территории новых микрорайонов.

Развитие централизованной ливневой канализации в Кировском районе обсудил Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания со специалистами муниципалитета.

Так, представители мэрии Новосибирска доложили Губернатору о работе по запланированным объектам сети ливневой канализации. Новые объекты должны позволить ликвидировать затопление дождевыми и талыми водами участков по улице Петухова, обеспечить отведение поверхностных сточных вод от территорий жилых районов, застроенных территорий Кировского района Новосибирска.

«По ливневой канализации — проблема серьёзная, заложенная ещё на заре становления Новосибирска как города-миллионника. К сожалению, в третьем по численности населения городе страны единой системы ливневой канализации за предыдущие десятилетия не сложилось. Проблему надо решать. Сегодня мы согласовали два подхода.

Первый — и руководители города подтвердили, — теперь обязательное требование ко всем застройщикам при освоении новых земельных участков — строительство ливневой канализации для отвода дождевых вод с территории новых микрорайонов.

Второй подход — работы на наиболее сложных участках будем реализовывать в первую очередь. В том числе при поддержке областного бюджета, соответствующее решение я сегодня принял. В частности, предложено поддержать проект по отводу вод на одном из отрезков улицы Петухова.

Обязательное условие — определить организацию, которая будет отвечать за эксплуатацию ливневой канализации на территории города. Сегодня это организация «МетроМир». Но я считаю, что надо определить специализацию этой компании для того, чтобы содержание ливнёвок для неё стало основным видом деятельности», — озвучил решения Губернатор.

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