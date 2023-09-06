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Posted 6 сентября, 13:24

Published 6 сентября, 13:24

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

РЖД названы «Эмитентом года» в сфере электронных финансовых активов

РЖД названы «Эмитентом года» в сфере электронных финансовых активов

6 сентября 2023, 13:24
Фото: piqsels.com
ОАО «Российские железные дороги» одержало победу в номинации «Эмитент года» Национальной премии в сфере цифровых финансовых активов (ЦФА) благодаря реализованному в текущем году значимому соглашению.

5 сентября на полях форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» прошла церемония награждения.

Соглашение о пилотном выпуске ЦФА на сумму 15 млрд рублей было заключено ОАО «РЖД» в текущем году 16 июня на площадке «Мастерчейн». Эта сделка стала крупнейшей на рынке цифровых активов, что дало возможность в значительной мере увеличить капитализацию рынка ЦФА. Кроме того, была доказана приверженность ОАО «РЖД» работе с инновационными финансовыми продуктами.

Сделка является первой для ОАО «Российские железные дороги» в области привлечения заемных финансовых средств в электронном формате с применением смарт-контракта. В процессе развития данного рынка инвесторам будут предложены от компании дополнительные цифровые инструменты. В качестве инвестора выступил «ВТБ Факторинг» (ГК).

Учредителем Национальной премии в сфере цифровых финансовых активов стала Ассоциация корпоративных казначеев. Премия была учреждена для поощрения вкладчиков в развитие рынка ЦФА, закрепления знаний и компетенций профсообщества в сфере ЦФА и трансляции эффективных финансовых практик.

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