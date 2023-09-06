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Огромные градины повредили множество автомобилей

«Системы ливневок сработали» — мэр Новосибирска оценил последствия ливня с градом

6 сентября 2023, 08:24
Фото: atas.info
Огромные градины повредили множество автомобилей
Анатолий Локоть сообщил, что шквал, обрушившийся на Новосибирск 4 сентября, не нанес значительного ущерба городскому хозяйству

Мощный ливень с крупным градом, который прошел вечером в понедельник, 4 сентября в Новосибирске, не привел к серьезным последствиям, считает мэр Анатолий Локоть. По его оценке, «ущерб не так велик, как можно было бы ожидать».

«Вода сошла быстро. Радует, что системы ливневок сработали практически везде. Где-то пришлось очищать, поскольку тот же град частично забивал ливнеприемники. Оперативно службы все сработали, в течение двух часов все последствия были ликвидированы», — заявил глава муниципалитета в ходе онлайн-общения с журналистами.

Падений деревьев и разрушений в городе зафиксировано не было, добавил мэр.

Вечером 4 сентября из-за проливного дождя в городе затопило все улицы и тротуары. Интенсивность автомобильных пробок достигла 8 баллов. Проезд особенно был затруднен на площади Труда, улице Титова, Большевистской.

Градины размером с перепелиное яйцо повредили десятки автомобилей, пассажиры общественного транспорта жаловались на то, что дождевая вода затопила салоны автобусов.

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