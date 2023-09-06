«Системы ливневок сработали» — мэр Новосибирска оценил последствия ливня с градом

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Мощный ливень с крупным градом, который прошел вечером в понедельник, 4 сентября в Новосибирске, не привел к серьезным последствиям, считает мэр Анатолий Локоть. По его оценке, «ущерб не так велик, как можно было бы ожидать».
«Вода сошла быстро. Радует, что системы ливневок сработали практически везде. Где-то пришлось очищать, поскольку тот же град частично забивал ливнеприемники. Оперативно службы все сработали, в течение двух часов все последствия были ликвидированы», — заявил глава муниципалитета в ходе онлайн-общения с журналистами.
Падений деревьев и разрушений в городе зафиксировано не было, добавил мэр.
Вечером 4 сентября из-за проливного дождя в городе затопило все улицы и тротуары. Интенсивность автомобильных пробок достигла 8 баллов. Проезд особенно был затруднен на площади Труда, улице Титова, Большевистской.
Градины размером с перепелиное яйцо повредили десятки автомобилей, пассажиры общественного транспорта жаловались на то, что дождевая вода затопила салоны автобусов.