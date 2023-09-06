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Новосибирец убил скалкой подругу

Скалкой по голове убил соседку пьяный мужчина под Новосибирском — потом добил ножом

6 сентября 2023, 08:45
Фото: СУ СКР НСО
Новосибирец убил скалкой подругу

В Новосибирской области пьяный мужчина убил соседку скалкой

Жителя Куйбышевского района Новосибирской области обвиняют в убийстве соседки. По информации СУ СКР региона, мужчина сначала забил ее скалкой, а потом зарезал ножом.

Эта трагедия произошла в конце июня 2023 года в одном из сел Куйбышевского района. По версии следователей, мужчина пришел в гости к соседке, чтобы вместе выпить. В какой-то момент между ними произошла ссора, сибиряк схватил скалку и ударил женщину.

Потом он взял нож и нанес ей множественные удары в жизненно-важные органы. Женщина скончалась.

Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд. Сам обвиняемый полностью признал вину.

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