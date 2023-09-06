Скалкой по голове убил соседку пьяный мужчина под Новосибирском — потом добил ножом

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Эта трагедия произошла в конце июня 2023 года в одном из сел Куйбышевского района. По версии следователей, мужчина пришел в гости к соседке, чтобы вместе выпить. В какой-то момент между ними произошла ссора, сибиряк схватил скалку и ударил женщину.
Потом он взял нож и нанес ей множественные удары в жизненно-важные органы. Женщина скончалась.
Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд. Сам обвиняемый полностью признал вину.