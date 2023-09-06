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Posted 6 сентября 2023, 08:15

Published 6 сентября 2023, 08:15

Modified 6 сентября 2023, 08:17

Updated 6 сентября 2023, 08:17

Малыш заперся в квартире с включенной плитой

В Новосибирске 4-летний ребенок заперся в квартире с включенной плитой

6 сентября 2023, 08:15
Фото: 1MI. Малыш заперся в квартире с включенной плитой
Четырехлетний ребенок оказался запертым в квартире с включенной плитой в Новосибирске. Его экстренно вызволяли спасатели МАСС.

Инцидент произошел в одной из квартир дома на Вокзальной магистрали 5 сентября. Мама готовила еду на кухне, потом выбежала «на минутку», оставив 4-летнего ребенка одного дома.

В этот момент дверь резко захлопнулась, и родительница не смогла попасть в квартиру. Так малыш остался запертым в помещении, где была включена плита.

С помощью специальных устройств спасатели смогли проникнуть в квартиру. Ребенка передали матери. Ему, благо, не понадобилась помощь врачей.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Спасатели
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