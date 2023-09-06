В Новосибирске 4-летний ребенок заперся в квартире с включенной плитой

Posted 6 сентября 2023, 08:15
Published 6 сентября 2023, 08:15
Modified 6 сентября 2023, 08:17
Updated 6 сентября 2023, 08:17
Инцидент произошел в одной из квартир дома на Вокзальной магистрали 5 сентября. Мама готовила еду на кухне, потом выбежала «на минутку», оставив 4-летнего ребенка одного дома.
В этот момент дверь резко захлопнулась, и родительница не смогла попасть в квартиру. Так малыш остался запертым в помещении, где была включена плита.
С помощью специальных устройств спасатели смогли проникнуть в квартиру. Ребенка передали матери. Ему, благо, не понадобилась помощь врачей.