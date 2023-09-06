В Новосибирске еще на месяц сузят Красный проспект и перекроют ул. Коммунистическую

На самом деле ул. Коммунистическая была перекопана на пересечении с Красным проспектом примерно с середины лета. На минувшей неделе часть «раскопок» зарыли и заасфальтировали. Но, видимо, что-то пошло не так. Не даром, 5 сентября на официальном сайте Новосибирска было опубликовано постановление мэра Анатолия Локтя о продолжении работ по капитальному ремонту теплотрасс в этой точке Центрального округа.