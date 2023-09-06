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Ремонт труб на перекрестке ул.Коммунистической и Красного проспекта тянется с середины лета

В Новосибирске еще на месяц сузят Красный проспект и перекроют ул. Коммунистическую

6 сентября 2023, 01:55
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Ремонт труб на перекрестке ул.Коммунистической и Красного проспекта тянется с середины лета
С 8 сентября по 15 октября ограничивается проезд по ул. Коммунистической в районе перекрестка с Красным проспектом. Главную улицу Новосибирска сузят на 9 м для ремонта теплотрассы. Постановление об этом выложено на официальном сайте мэрии.

На самом деле ул. Коммунистическая была перекопана на пересечении с Красным проспектом примерно с середины лета. На минувшей неделе часть «раскопок» зарыли и заасфальтировали. Но, видимо, что-то пошло не так. Не даром, 5 сентября на официальном сайте Новосибирска было опубликовано постановление мэра Анатолия Локтя о продолжении работ по капитальному ремонту теплотрасс в этой точке Центрального округа.

В документе сказано о временное прекращении движения транспортна по ул. Коммунистической на участках от здания № 46 до пересечения с Красным проспектом, и от пересечения с Красным проспектом до здания № 44.

На известном перекрестке Красного проспекта с ул. Коммунистической (там, где расположен памятник архитектуры, шедевр конструктивизма «Дом с часами») ограничение движения транспорта достигается сужением проезжей части на 9 м.

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Ремонт теплотрасс ведет ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания». Примечательно, что буквально на днях депутат горсовета Ростислав Антонов выражал обеспокоенность возможными срывами сроков ремонта теплосетей в Новосибирске, а представители СГК и НТК отвечали, что все работы будут завершены в срок.

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