В Новосибирске еще на месяц сузят Красный проспект и перекроют ул. Коммунистическую

Posted Сегодня, 01:55
Published Сегодня, 01:55
Modified Сегодня, 01:59
Updated Сегодня, 01:59
На самом деле ул. Коммунистическая была перекопана на пересечении с Красным проспектом примерно с середины лета. На минувшей неделе часть «раскопок» зарыли и заасфальтировали. Но, видимо, что-то пошло не так. Не даром, 5 сентября на официальном сайте Новосибирска было опубликовано постановление мэра Анатолия Локтя о продолжении работ по капитальному ремонту теплотрасс в этой точке Центрального округа.
В документе сказано о временное прекращении движения транспортна по ул. Коммунистической на участках от здания № 46 до пересечения с Красным проспектом, и от пересечения с Красным проспектом до здания № 44.
На известном перекрестке Красного проспекта с ул. Коммунистической (там, где расположен памятник архитектуры, шедевр конструктивизма «Дом с часами») ограничение движения транспорта достигается сужением проезжей части на 9 м.
Ремонт теплотрасс ведет ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания». Примечательно, что буквально на днях депутат горсовета Ростислав Антонов выражал обеспокоенность возможными срывами сроков ремонта теплосетей в Новосибирске, а представители СГК и НТК отвечали, что все работы будут завершены в срок.