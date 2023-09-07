Более 1000 дел: статистика преступлений против половой неприкосновенности детей от СК

Более 700 уголовных дел направлены в суд, для рассмотрения по существу. А всего за 2019 год и 6 месяцев 2023 года следователи Новосибирской области возбудили свыше 1 300 дел по статьям УК РФ, предусматривающим наказание за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такую статистику приводит НГС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Новосибирской области.