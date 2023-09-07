Более 1000 дел: статистика преступлений против половой неприкосновенности детей от СК

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Более 700 уголовных дел направлены в суд, для рассмотрения по существу. А всего за 2019 год и 6 месяцев 2023 года следователи Новосибирской области возбудили свыше 1 300 дел по статьям УК РФ, предусматривающим наказание за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такую статистику приводит НГС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Новосибирской области.
Только за минувшее лето получили огласку эпизоды с изнасилованием 12-летней девочки под угрозой ножа в Черепаново. А мужчина, подозреваемый в неоднократном изнасиловании дочери своей сожительницы, был задержан в Доволенском районе.