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Эпизодов нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних слишком много

Более 1000 дел: статистика преступлений против половой неприкосновенности детей от СК

7 сентября 2023, 04:42
Фото: 1MI
Эпизодов нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних слишком много
1300 уголовных дел по преступлениям по статьям УК РФ, за деяния против половой неприкосновенности и половой свободы личности юных жителей Новосибирской области возбуждено следователями за последние годы.

Более 700 уголовных дел направлены в суд, для рассмотрения по существу. А всего за 2019 год и 6 месяцев 2023 года следователи Новосибирской области возбудили свыше 1 300 дел по статьям УК РФ, предусматривающим наказание за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такую статистику приводит НГС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Новосибирской области.

Только за минувшее лето получили огласку эпизоды с изнасилованием 12-летней девочки под угрозой ножа в Черепаново. А мужчина, подозреваемый в неоднократном изнасиловании дочери своей сожительницы, был задержан в Доволенском районе.

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