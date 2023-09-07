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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Депутаты рассказали, что никаб можно счесть источником потенциальной опасности

7 сентября 2023, 18:08
По мнению депутатов Госдумы, ношение этнической одежды, включая никаб, не должно влиять на безопасность в общественных местах. Они не готовы ограничивать ношение такой одежды, но признают, что люди с закрытым лицом воспринимаются как потенциальная опасность.

Недавно в московском метро появилось видео, на котором молодой человек высказывает свое негодование девушке в никабе. Он ссылается на правила безопасности и требует от нее «нормальной одежды». Один пассажир поддерживает девушку, указывая на то, что она носит достойную одежду.

Следственный комитет уже начал проверку в отношении молодого человека по статье о разжигании религиозной ненависти. Адвокат девушки, которая была в никабе, обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело против мужчины за нарушение прав на вероисповедание и разжигание ненависти.

Депутаты Госдумы в ответах журналистам RTVI сошлись во мнении, что в России нет традиции скрывать лицо и никаб не является распространенной одеждой среди мусульман. Они отмечают, что человек, появляющийся в общественных местах в такой одежде, должен понимать, что это вызывает не только опасность, но и любопытство, а иногда и агрессию. Поэтому важно соблюдать закон, уважать традиции общества и учитывать террористическую угрозу.

Другие депутаты также указали на то, что безопасность должна быть важнее традиций и религии. По их мнению, что головные уборы и маски, полностью закрывающие лицо, должны быть запрещены в общественных местах.

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