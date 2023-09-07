Депутаты рассказали, что никаб можно счесть источником потенциальной опасности

Депутаты Госдумы в ответах журналистам RTVI сошлись во мнении, что в России нет традиции скрывать лицо и никаб не является распространенной одеждой среди мусульман. Они отмечают, что человек, появляющийся в общественных местах в такой одежде, должен понимать, что это вызывает не только опасность, но и любопытство, а иногда и агрессию. Поэтому важно соблюдать закон, уважать традиции общества и учитывать террористическую угрозу.