Депутаты рассказали, что никаб можно счесть источником потенциальной опасности

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Недавно в московском метро появилось видео, на котором молодой человек высказывает свое негодование девушке в никабе. Он ссылается на правила безопасности и требует от нее «нормальной одежды». Один пассажир поддерживает девушку, указывая на то, что она носит достойную одежду.
Следственный комитет уже начал проверку в отношении молодого человека по статье о разжигании религиозной ненависти. Адвокат девушки, которая была в никабе, обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело против мужчины за нарушение прав на вероисповедание и разжигание ненависти.
Депутаты Госдумы в ответах журналистам RTVI сошлись во мнении, что в России нет традиции скрывать лицо и никаб не является распространенной одеждой среди мусульман. Они отмечают, что человек, появляющийся в общественных местах в такой одежде, должен понимать, что это вызывает не только опасность, но и любопытство, а иногда и агрессию. Поэтому важно соблюдать закон, уважать традиции общества и учитывать террористическую угрозу.
Другие депутаты также указали на то, что безопасность должна быть важнее традиций и религии. По их мнению, что головные уборы и маски, полностью закрывающие лицо, должны быть запрещены в общественных местах.