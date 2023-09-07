Детский психолог: режим труда и отдыха — ключевой аспект адаптации школьников

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Варвара Кокурина, специалист по детской психологии, в интервью Pravda.Ru напомнила, что для того, чтобы начало учебного года было легким для ребенка, не стоит давать ему сразу полную нагрузку.
Кроме того, важно следить за режимом работы и отдыха детей, уверена эксперт.
«Необходимо придерживаться определенного режима дня, а также обеспечить время для работы и отдыха. Не следует сразу загружать ребенка на все возможные занятия, лучше постепенно вводить новые нагрузки и кружки, чтобы он мог приспособиться», — советует Кокурина.
Она также подчеркивает, что самое важное для ребенка в этот период — внимание и любовь со стороны родителей.
Адаптационный период после летних каникул для школьников, за исключением первоклассников, составляет около двух недель, считает психолог.
«Адаптация занимает около двух недель, не больше. Затем нужно постепенно вводить более строгий режим работы. Главная задача — войти в новый ритм», — напоминает Кокурина.
Она также отмечает, что у первоклассников адаптационный период длится гораздо дольше, от полугода до года.