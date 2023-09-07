Детский психолог: режим труда и отдыха — ключевой аспект адаптации школьников

«Необходимо придерживаться определенного режима дня, а также обеспечить время для работы и отдыха. Не следует сразу загружать ребенка на все возможные занятия, лучше постепенно вводить новые нагрузки и кружки, чтобы он мог приспособиться», — советует Кокурина.