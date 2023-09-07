Новосибирских школьников из-за выборов отправят на дистант

Как сообщает precedent.tv со ссылкой на преподавателя одной из школ Октябрьского района, 8 сентября учеников переведут на дистанционный формат занятий. При этом изменения в школьном расписании якобы произойдут во многих общеобразовательных школах, части учеников просто сократят день.