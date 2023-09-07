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Published Сегодня, 11:10

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Школьники уйдут на дистант

Новосибирских школьников из-за выборов отправят на дистант

7 сентября 2023, 11:10
Фото: precedent.tv
Школьники уйдут на дистант
Предстоящие выборы губернатора Новосибирской области уже повлияли на школьное расписание. Ученики будут заниматься удаленно.

Как сообщает precedent.tv со ссылкой на преподавателя одной из школ Октябрьского района, 8 сентября учеников переведут на дистанционный формат занятий. При этом изменения в школьном расписании якобы произойдут во многих общеобразовательных школах, части учеников просто сократят день.

Это подтверждает и мать одного из учеников, проживающего в Кировском районе. Школьники 9 сентября должны учиться на два урока меньше.

Стоит напомнить, что выборы губернатора будут проходить три дня — с 8 по 10 сентября. Часть избирательных участков разместится на базе школ.

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#Образование#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Выборы#Александр Ляхов
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