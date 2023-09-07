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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Полиция ищет подозрительного мужчину славянской внешности

Педофила ищет полиция в Новосибирске за развратные действия на детской площадке

7 сентября 2023, 05:08
Фото: 1MI
Полиция ищет подозрительного мужчину славянской внешности
В родительских чатах новосибирцы бьют тревогу. Педофил совершил развратные действия на детской площадке одной из улиц в Дзержинском районе. Полиция ищет извращенца.

О том, что полиция ищет мужчину, сотворившего развратные действия 29 августа на детской площадке возле дома по адресу улица Куприна, 4 сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Слухи о педофиле, подстерегающем детей, уже начали рассылать простые новосибирцы в родительских чатах.

По словам очевидцев, мужчина был одет в светлую футболку, на нем были синие шорты. У подозреваемого славянская внешность. Возраст от 30 до 40 лет. Рост 175-185 см.

Напомним, что сегодня стала известна статистика уголовных дел по преступлениям против половой неприкосновенности детей в Новосибирской области по данным регионального СУ СК.

Более 1000 дел: статистика преступлений против половой неприкосновенности детей от СК
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#Происшествия#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Дети#Изнасилование#Полиция#Педофил
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