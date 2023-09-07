Педофила ищет полиция в Новосибирске за развратные действия на детской площадке

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
О том, что полиция ищет мужчину, сотворившего развратные действия 29 августа на детской площадке возле дома по адресу улица Куприна, 4 сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Слухи о педофиле, подстерегающем детей, уже начали рассылать простые новосибирцы в родительских чатах.
По словам очевидцев, мужчина был одет в светлую футболку, на нем были синие шорты. У подозреваемого славянская внешность. Возраст от 30 до 40 лет. Рост 175-185 см.
Напомним, что сегодня стала известна статистика уголовных дел по преступлениям против половой неприкосновенности детей в Новосибирской области по данным регионального СУ СК.