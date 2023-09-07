Пострадавшие от акул российские путешественники прибыли в Австралию

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на капитана судна Станислава Березина, сейчас путешественники отправиться в Брисбен, где отдохнут и спланируют дальнейшую экспедицию. Ученые намерены дойти до Джакарты, пересечь Индийский океан и через Суэцкий канал добраться до Европы, а затем вернуться в Кронштадт.
Совершить экстренную остановку в Австралии пришлось из-за акул. Агрессивные рыбы дважды нападали на катамаран и повредили баллоны, из-за чего судно стало тонуть. К счастью, путешественников принял на борт сухогруз и довез до Саншайн-Коста.
Экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей» под эгидой Русского географического общества началась 1 июля 2021 в Санкт-Петербурге. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн, Федор Литке и Фаддей Беллинсгаузен. Общая протяженность маршрута — около 35 тыс. морских миль.