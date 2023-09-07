Пострадавшие от акул российские путешественники прибыли в Австралию

Как сообщает ТАСС со ссылкой на капитана судна Станислава Березина, сейчас путешественники отправиться в Брисбен, где отдохнут и спланируют дальнейшую экспедицию. Ученые намерены дойти до Джакарты, пересечь Индийский океан и через Суэцкий канал добраться до Европы, а затем вернуться в Кронштадт.