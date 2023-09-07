Правда или фейк? Новосибирцы жалуются на сбои в работе колл-центра «скорой»

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Одна из сибирячек в соцсетях заявила, что на днях ей стало плохо, вероятно, от отравления алкоголем. Она не могла около 5 раз дозвониться в скорую, а когда это удалось, ее якобы направили в поликлинику. Женщина повторила звонки и добилась выезда фельдшеров. Ее осмотрели, померили давление, но госпитализировать не стали.
На следующий день, с ее слов, история повторилась. Только в колл-центре якобы вызов не зарегистрировали из-за сбоя в программе. Эту информацию опровергли в Минздраве.
В Минздраве Новосибирской области объяснили, что за сбой в программе горожанка и журналисты, которые переписывали ее жалобы, приняли утвержденный в регионе еще в 2013 году порядок передачи непрофильных вызовов скорой медицинской помощи в поликлинику по месту жительства пациента. Также СМИ не ознакомились с федеральным порядком о разделении вызовов на экстренные и неотложные, когда нет угрозы жизни человека.
«К экстренным поводам относятся: нарушения сознания, дыхания, системы кровообращения и прочие состояния, угрожающие жизни; психические расстройства, когда пациент представляет опасность для себя или окружающих; жизнеугрожающие травмы, ожоги и кровотечения; роды, угроза прерывания беременности. Именно на эти вызовы скорая помощь должна приехать в течение 20 минут. Время доезда на вызовы, не относящиеся к экстренным, не регламентировано. При этом обращения по поводу головной боли, высокой неосложненной температуры, повышенного давления, например, 130/90, передается в поликлинику. На отравление, в том числе алкоголем, даже если это, скажем, бутылка белого вина, действительно, приедет скорая помощь. Если интоксикация не сопровождается нарушением сознания, нарушением дыхания, то есть не представляет угрозу жизни, это не экстренный повод, и требование о 20-минутном времени доезда до пациента на такие вызовы не распространяется», — прокомментировали инцидент в ведомстве.
Сейчас министерство здравоохранения области будет добиваться от СМИ публикации опровержения этой новости.