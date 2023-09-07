Правда или фейк? Новосибирцы жалуются на сбои в работе колл-центра «скорой»

В Минздраве Новосибирской области объяснили, что за сбой в программе горожанка и журналисты, которые переписывали ее жалобы, приняли утвержденный в регионе еще в 2013 году порядок передачи непрофильных вызовов скорой медицинской помощи в поликлинику по месту жительства пациента. Также СМИ не ознакомились с федеральным порядком о разделении вызовов на экстренные и неотложные, когда нет угрозы жизни человека.