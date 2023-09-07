«Угроза есть»: депутат Антонов оценил риски атаки БПЛА на Новосибирск

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
«В перспективе я не вижу возможности того, чтобы БПЛА, запущенные с территории Украины, долетели бы до Новосибирской области. Во-первых, есть ограничения по дальности полетов — сотни километров еще надо как-то преодолеть без дозаправки. Во-вторых, речь идет о дефиците этих беспилотников. Сейчас у них производство исчисляется единицами, нет серийного производства БПЛА. Даже в плане количественном — это маловероятно», -
Пролететь достаточно большое расстояние, буквально по всей России до нашего региона, им никто не позволит. Есть территории в стране, над которыми и птица без разрешения не пролетит. А вражеский БПЛА, тем более, специалисты заметят и собьют.
«Другое дело, если мы столкнемся с диверсионной деятельностью в нашей области. Служба безопасности Украины достаточно активно работает в этом плане. На нашей территории у них есть своя агентурная сеть. Они могут привлечь человека в нашем регионе, который запустит дрон в сторону стратегических объектов. В теории, такая угроза есть. Но это, как говорится, точечная атака и серьезных последствий не принесет. Могут быть локальные неприятности. Но наши службы тоже работают, будем надеяться, что они оперативно выявят и пресекут эту деятельность», -
Антонов считает маловероятным, что от атаки украинских БПЛА пострадают местные жители. Главная задача противников не людям навредить таким способом, а устроить шоу.
«Отсутствие успехов на фронте им надо компенсировать наличием громких событий. Они просто умеют в пиар».
Напомним, ранее в Новосибирской области уже случались диверсии. Подростки ради вознаграждения в размере 10 000 рублей подожгли релейный шкаф рядом с железнодорожной станцией Инская.