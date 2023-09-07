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ТЦ «Хилокский» под руководством Анатолия Зяблова (в центре) победил в конкурсе «Предприятие года Сибири-2022»

Умер основатель Хилокского рынка Анатолий Зяблов — ему принадлежали 88% акций

7 сентября 2023, 03:09
Фото: ЧС-ИНФО
ТЦ «Хилокский» под руководством Анатолия Зяблова (в центре) победил в конкурсе «Предприятие года Сибири-2022»
Один из основателей Хилокского рынка Анатолий Зяблов скончался в возрасте 70 лет. Бизнесмен умер из-за болезни сердца, дела принимает его сын, сообщает сайт НГС, ссылаясь на свой источник.

Анатолий Зяблов умер на прошлой неделе, после операции на сердце. У предпринимателя были проблемы со здоровьем. Он скончался в кругу близких людей.

«Дела по рынку принимает сын Зяблова — Дмитрий», — цитирует слова своего источника НГС.

В сервиса «Контур.Фокус» также есть сообщение, что Зяблов Анатолий Борисович, как индивидуальный предприниматель «прекратил деятельность в связи со смертью».

По данным СПАРК-Интерфакс у Зяблока были доли в 16 компаниях, самые крупные 88% Хилокский рынок и 100% ООО «Сиб-Гранд» аренда имущества.

ТЦ «Хилокский», под руководством гендиректора Анатолия Зяблова недавно победил в Межрегиональном конкурсе «Предприятие года Сибири-2022» за успехи в обеспечении населения свежей плодоовощной продукцией, источник ЧС-ИНФО.

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