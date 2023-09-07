Умер основатель Хилокского рынка Анатолий Зяблов — ему принадлежали 88% акций

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Анатолий Зяблов умер на прошлой неделе, после операции на сердце. У предпринимателя были проблемы со здоровьем. Он скончался в кругу близких людей.
«Дела по рынку принимает сын Зяблова — Дмитрий», — цитирует слова своего источника НГС.
В сервиса «Контур.Фокус» также есть сообщение, что Зяблов Анатолий Борисович, как индивидуальный предприниматель «прекратил деятельность в связи со смертью».
По данным СПАРК-Интерфакс у Зяблока были доли в 16 компаниях, самые крупные 88% Хилокский рынок и 100% ООО «Сиб-Гранд» аренда имущества.
ТЦ «Хилокский», под руководством гендиректора Анатолия Зяблова недавно победил в Межрегиональном конкурсе «Предприятие года Сибири-2022» за успехи в обеспечении населения свежей плодоовощной продукцией, источник ЧС-ИНФО.