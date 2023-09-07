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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

В новосибирском метро стало больше пассажиров

В августе новосибирское метро перевезло свыше 6 млн пассажиров

7 сентября 2023, 08:02
Фото: nsk-metro.ru
В новосибирском метро стало больше пассажиров
По итогам августа в Новосибирском метрополитене возросло количество перевезенных пассажиров. За год их количество значительно возросло.
«Перевозка в Новосибирском метрополитене в августе 2023 года составила 6,856 миллиона пассажиров. Это на 6,7% больше, чем в августе прошлого года», — сообщается на сайте метрополитена.

За восемь месяцев в метрополитене было перевезено 54,2 миллиона пассажиров. Это на 11% больше аналогичного периода за 2022 год.

Недавно стало известно о строительстве новой станции метро «Каменская». Она появится на перекрестке улиц Ипподром кая и Военная.

Каменская: новая станция метро запланирована для строительства в Новосибирске
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#Транспорт#Новосибирск#Пассажирский транспорт#Новосибирское метро#Пассажиры#Александр Ляхов#Метрополитен
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