В августе новосибирское метро перевезло свыше 6 млн пассажиров

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
«Перевозка в Новосибирском метрополитене в августе 2023 года составила 6,856 миллиона пассажиров. Это на 6,7% больше, чем в августе прошлого года», — сообщается на сайте метрополитена.
За восемь месяцев в метрополитене было перевезено 54,2 миллиона пассажиров. Это на 11% больше аналогичного периода за 2022 год.
Недавно стало известно о строительстве новой станции метро «Каменская». Она появится на перекрестке улиц Ипподром кая и Военная.