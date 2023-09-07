В Нарымском сквере восстановят лестницу с подсветкой, за цирком обустроят парковку

По мнению новосибирцев пространство возле Собора следует освободить от парковки. Как сообщил мэр Анатолий Локоть, парковочные места будут перенесены за цирк. «Доступность городской среды на улице Челюскинцев, где идут работы по обустройству нового общественного пространства, полностью обеспечена, — подчеркивает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. За цирком будет обустроена парковка, парковочных карманов много и вокруг Нарымского сквера, таким образом, полностью будет обеспечена транспортная доступность».