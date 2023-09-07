В Нарымском сквере восстановят лестницу с подсветкой, за цирком обустроят парковку

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Во время выездного совещания мэр Анатолий Локоть отметил, что завершения работ в Нарымском сквере ждут все новосибирцы, по плану окончание работ намечено на октябрь. Подрядчик ООО «Улант» относится к делу ответственно, старается выполнить основные работы до похолодания.
В данный момент практически завершены демонтажные работы, выполнена геодезическая разбивка клумб, рабочие начали обустраивать тротуары. На следующей неделе начнется восстановление центральной лестницы, которая ведет в Нарымский сквер. Лестницу решено восстановить в историческом виде, сохранив гранитные ступени.
После реконструкции лестница будет подсвечиваться так же, как и памятник Николаю Чудотворцу, установленный возле Вознесенского собора к 130-летию Новосибирска. «Важно сделать освещение таким образом, чтобы подчеркнуть все архитектурные особенности этого пространства», — отметил мэр Анатолий Локоть.
Работы по озеленению МАУ «Горзеленхоз» начнет сразу после завершения укладки твердого покрытия. «Старые деревья будут заменены на пирамидальные тополя, будет проведено обустройство цветников из многолетних растений, которые подобраны с учетом условий местного климата и особенностей данной территории», — рассказала директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.
«Многие автолюбители недовольны: у кого-то здесь работа, кто-то приезжает с окраин. Но это центр города, здесь прекрасная транспортная доступность, большое количество общественного транспорта, метро. Не должно быть в историческом центре города подобного скопления личных машин», — считает председатель ТОСа «Челюскинский» Градислава Мельникова.
По мнению новосибирцев пространство возле Собора следует освободить от парковки. Как сообщил мэр Анатолий Локоть, парковочные места будут перенесены за цирк. «Доступность городской среды на улице Челюскинцев, где идут работы по обустройству нового общественного пространства, полностью обеспечена, — подчеркивает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. За цирком будет обустроена парковка, парковочных карманов много и вокруг Нарымского сквера, таким образом, полностью будет обеспечена транспортная доступность».
Мэр Анатолий Локоть оценил эффективность работы ливневок по время града в Новосибирске.