В Новосибирске часы исчезли с известного дома-книжки на площади Калинина

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Известно, что сейчас в здании идет масштабный ремонт. Приводят в порядок фасад дома-книжки, и из-за этого рабочим пришлось снять часы. Они тоже нуждаются в реставрации.
Напомним, авторство дома-книжки принадлежит знаменитому советскому архитектору Валерию Жилкину. Здание построили в 1960 году, чуть позже на фасаде появилась главная композиция — часы. Они показывали время, температуру воздуха, силу ветра.
Электронное табло убрали, как предполагается временно. Их снова воздвигнут на дом после ремонта — в 2024 году.
Напомним, в Новосибирске периодически возникает проблема с другими старинными часами на «Доме под часами». Они также уже давно нуждаются в ремонте.