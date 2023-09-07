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В Новосибирске часы исчезли с известного дома-книжки на площади Калинина

В Новосибирске часы исчезли с известного дома-книжки на площади Калинина

7 сентября 2023, 06:18
Фото: atas.info
Старинные часы убрали с известного дома-книжки на площади Калинина в Новосибирске. Об этом сообщают в редакцию Atas.info горожане.

Известно, что сейчас в здании идет масштабный ремонт. Приводят в порядок фасад дома-книжки, и из-за этого рабочим пришлось снять часы. Они тоже нуждаются в реставрации.

Напомним, авторство дома-книжки принадлежит знаменитому советскому архитектору Валерию Жилкину. Здание построили в 1960 году, чуть позже на фасаде появилась главная композиция — часы. Они показывали время, температуру воздуха, силу ветра.

Электронное табло убрали, как предполагается временно. Их снова воздвигнут на дом после ремонта — в 2024 году.

Напомним, в Новосибирске периодически возникает проблема с другими старинными часами на «Доме под часами». Они также уже давно нуждаются в ремонте.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Ремонт#Фасад#Часы
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