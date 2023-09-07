В Новосибирске дерзкий водитель бросил Меrсеdеs на трамвайных путях

Posted 7 сентября 2023, 09:24
Published 7 сентября 2023, 09:24
Modified 7 сентября 2023, 09:26
Updated 7 сентября 2023, 09:26
Инцидент произошел днем 7 сентября в центре города. Уточняется, что машина помешала проезду трамваю №13.
«Транспорт сбился с расписания на 30 минут. Уже приближается следующий, а водителя иномарки до сих пор не видно», — рассказали очевидцы.
Нарушителя, вероятно, уже ищут правоохранители. По госномеру «Мерседеса» стало известно, что он принадлежит 21-летнему Абубакру Нусратулоевичу Р. Молодой человек занимается бизнесом по доставке продуктов.