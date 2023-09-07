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Posted 7 сентября 2023, 09:24

Published 7 сентября 2023, 09:24

Modified 7 сентября 2023, 09:26

Updated 7 сентября 2023, 09:26

В Новосибирске дерзкий водитель бросил Меrсеdеs на трамвайных путях

7 сентября 2023, 09:24
Дорогостоящую иномарку Меrсеdеs-Benz GL по неизвестным причинам бросили на трамвайных путях в центре Новосибирска. Общественный транспорт был вынужден сделать незапланированную остановку и высадить некоторых пассажиров.

Инцидент произошел днем 7 сентября в центре города. Уточняется, что машина помешала проезду трамваю №13.

«Транспорт сбился с расписания на 30 минут. Уже приближается следующий, а водителя иномарки до сих пор не видно», — рассказали очевидцы.

Нарушителя, вероятно, уже ищут правоохранители. По госномеру «Мерседеса» стало известно, что он принадлежит 21-летнему Абубакру Нусратулоевичу Р. Молодой человек занимается бизнесом по доставке продуктов.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Водитель#Трамваи
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