В Новосибирске могут вырасти цены на такси из-за нового закона для водителей

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Согласно новыми правилам, таксисты должны иметь официальное разрешение на работу в сервисе, специальную регистрацию. Только не каждый сможет работать в новых условиях. В связи с этим штат водителей сократится, а цены вырастут из-за дефицита машин.
Сейчас в Новосибирске цены особо не изменились. В общем, они всегда не были низкие — резко поднимаются в час пик и при непогоде.
Как рассказал журналисту Atas.info один из таксистов Александр, работа продолжается в обычном режиме. Никто не уволился, но недовольные появились.
«Некоторые получили официальную регистрацию и теперь платят упрощенный налог. Для других процент повысили. Но толку то от низкого процента, его взимают с выручки, которую сделал за день», — говорит Александр.
Корреспондент телеканала «Забайкалье» проверил, как работают службы такси в Чите сейчас. Он оставил заявку на машину — приняли ее быстро и даже цену не заломили. Во время поездки познакомился с водителем и тот тоже посетовал на нововведение.
«Налог будут брать с выручки, а не прибыли — это плохо. Какую-то сумму заработал, допустим там 50 тысяч в месяц. Вот 6% от этой суммы. Ну это же не чистая прибыль моя. То есть, в эту сумму входит ароматизация, бензин, износ машины», — пояснил таксист.
Также теперь водители должны приходить медосмотр каждый день.