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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Как будут работать таксисты при новом законе

В Новосибирске могут вырасти цены на такси из-за нового закона для водителей

7 сентября 2023, 12:42
Фото: 1MI
Как будут работать таксисты при новом законе
Новый закон, который изменит работу агрегаторов такси, вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Прогнозируется нехватка водителей и повышение цен на проезд в Новосибирске.

Согласно новыми правилам, таксисты должны иметь официальное разрешение на работу в сервисе, специальную регистрацию. Только не каждый сможет работать в новых условиях. В связи с этим штат водителей сократится, а цены вырастут из-за дефицита машин.

Сейчас в Новосибирске цены особо не изменились. В общем, они всегда не были низкие — резко поднимаются в час пик и при непогоде.

Как рассказал журналисту Atas.info один из таксистов Александр, работа продолжается в обычном режиме. Никто не уволился, но недовольные появились.

«Некоторые получили официальную регистрацию и теперь платят упрощенный налог. Для других процент повысили. Но толку то от низкого процента, его взимают с выручки, которую сделал за день», — говорит Александр.

Корреспондент телеканала «Забайкалье» проверил, как работают службы такси в Чите сейчас. Он оставил заявку на машину — приняли ее быстро и даже цену не заломили. Во время поездки познакомился с водителем и тот тоже посетовал на нововведение.

«Налог будут брать с выручки, а не прибыли — это плохо. Какую-то сумму заработал, допустим там 50 тысяч в месяц. Вот 6% от этой суммы. Ну это же не чистая прибыль моя. То есть, в эту сумму входит ароматизация, бензин, износ машины», — пояснил таксист.

Также теперь водители должны приходить медосмотр каждый день.

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