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Posted 7 сентября 2023, 09:56

Published 7 сентября 2023, 09:56

Modified 7 сентября 2023, 09:57

Updated 7 сентября 2023, 09:57

На Ордынском шоссе заменят опору ЛЭП

В Новосибирске ограничат движение на Ордынской трассе — куда ехать водителям

7 сентября 2023, 09:56
Фото: 1MI. На Ордынском шоссе заменят опору ЛЭП
В Новосибирске перекроют Ордынскую трассу. Причиной являются дорожные работы.
«По информации Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, временное прекращение движения транспортных средств вводится на участке км 19+048 — км 27+195 автомобильной дороги „Новосибирск — Кочки — Павлодар“ 19 сентября в промежутке с 10 до 18 часов четыре раза по 30 минут с интервалами по 2 часа между прекращением движения», — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.
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Причиной временного перекрытия является реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» на участке «Новосибирск-Ярково». У поселка Верх-Тула необходимо произвести замену опору линии ЛЭП. Работу осуществляет подрядная организация «Новосибирскавтодор». При этом временные ограничения будут вводиться четыре раза по полчаса каждое в 10.00, 12.00, 15.00 и 17.30 соответственно.

Водители, направляющиеся в Новосибирск, могут воспользоваться объездом от поселка Крупской до поселка Верх-Тула с выходом на автомобильную дорогу «1 км а/д „Н-2123“ — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС» и последующим движением по Советскому шоссе. Для транспорта, движущегося в сторону Ордынки, предлагается ехать через улицы Хилокскую, Петухова, Советское шоссе, автомобильной дороге «1 км а/д „Н-2123“ — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС», поселок Верх-Тула и по дороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар» (старое направление) до транспортной развязки на 26-м километре.

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#Новосибирск#Ремонт#Ремонтные работы#Мэрия Новосибирска
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