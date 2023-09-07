В Новосибирске открыли памятник Виктору Цою — где он стоит

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Как сообщают «Новосибирские новости», сквер находится в районе ангаров на улице Сибиряков-Гвардейцев. Инициатива его создания принадлежит бизнесмену, главе компании «Фанерный мир» и фанату Виктора Цоя Николаю Филатову. Памятник из композитных материалов был установлен ко дню рождения лидера «Кино» 21 июня, его автором является известный новосибирский скульптор Алексей Агриколянский.
Со временем бизнесмен планирует развивать сквер и пополнять его арт-объектами, связанными с жизнью и творчеством Виктора Цоя. Уже сейчас серию живописных и графических материалов создает иркутский стрит-арт-художник Василий Каптырев. Самая большая стена ангара площадью свыше ста квадратных метров посвящена биографии музыканта, ее планируется дополнить рисунками музыканта времен обучения в средней художественной школе и Ленинградском художественном училище имени Серова.
На торцевой стене второго ангара изображены кадры из знаменитого фильма «Игла», которому 16 сентября исполнится ровно 35 лет. Художник делал скриншоты наиболее ярких кадров киноленты и переносил их на поверхность. Отдельное пространство концептуально связано с текстами песен «Кино», рисунки выполнены углем в графической технике.
Еще один ангар будет посвящен легендарной кочегарке «Камчатка», где был вынужден работать Виктор Цой, чтобы не быть привлеченным за тунеядство. На воротах всех трех ангаров Василий Каптырев нарисует обложки пластинок группы «Кино».
Роспись стен осуществляется по загрунтованной фанере с колерованным лаком, благодаря чему уникальной арт-композиции не будет страшна непогода. Все работы планируется завершить в 20-х числах сентября. Ко всем картинам смонтируют ночную подсветку.