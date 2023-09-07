В Новосибирске открыли памятник Виктору Цою — где он стоит

Со временем бизнесмен планирует развивать сквер и пополнять его арт-объектами, связанными с жизнью и творчеством Виктора Цоя. Уже сейчас серию живописных и графических материалов создает иркутский стрит-арт-художник Василий Каптырев. Самая большая стена ангара площадью свыше ста квадратных метров посвящена биографии музыканта, ее планируется дополнить рисунками музыканта времен обучения в средней художественной школе и Ленинградском художественном училище имени Серова.