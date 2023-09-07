В Новосибирске жильцов «профессорского дома» назвали виновными в отсутствии ремонта

Проектная документация на выполнение капитального ремонта дома на Дуси Ковальчук, 185 в Заельцовском районе Новосибирска был разработана в 2021 году. Однако из-за высокой стоимости работ, которая значительно превышала сумму, собранную за счет взносов жильцов, Фонд модернизации и развития ЖКХ направил запрос в региональное министерство ЖКХ и энергетики о возможности государственной поддержки при ремонте объекта культурного наследия. Положительный ответ был получен и деньги должны были быть выделены в 2023 году, сообщили в Фонде.