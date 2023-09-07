В Новосибирске жильцов «профессорского дома» назвали виновными в отсутствии ремонта

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:46
Проектная документация на выполнение капитального ремонта дома на Дуси Ковальчук, 185 в Заельцовском районе Новосибирска был разработана в 2021 году. Однако из-за высокой стоимости работ, которая значительно превышала сумму, собранную за счет взносов жильцов, Фонд модернизации и развития ЖКХ направил запрос в региональное министерство ЖКХ и энергетики о возможности государственной поддержки при ремонте объекта культурного наследия. Положительный ответ был получен и деньги должны были быть выделены в 2023 году, сообщили в Фонде.
«Однако, по настоящее время собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о переносе срока выполнения работ. Таким образом, обстоятельство, не позволяющее Фонду проводить конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ, сохраняется», — говорится в официальном ответе ведомства.
Между тем, о выделении денег и необходимости провести общее собрание, чтобы выполнить все необходимые формальности, жителям дома-памятника ничего не было известно, сообщили редакции Atas.info в инициативной группе.
«Нас в известность никто не ставил о необходимости переноса сроков и на эту тему никто из Фонда модернизации ЖКХ с нами не связывался», — заявил один из жильцов Артур Иванов.
Активист рассказал, что собственники квартир готовят обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность действий регионального Фонда модернизаций ЖКХ и других структур, ответственных за организацию и проведение капитального ремонта.
Ранее мы рассказывали о плачевном состоянии, в котором пребывает пятиэтажный жилой дом, являющийся ярким примером стиля «классицизм». На эту публикацию отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, потребовав от своих подчиненных провести доследственную проверку сложившейся ситуации и доложить о ее результатах.
«Профессорский дом» на улице Дуси Ковальчук был построен в 1938 по проекту архитектора Бориса Шатнева для нужд Министерства путей сообщения и позже вошел в состав комплекса студгородка Новосибирского института военных инженеров транспорта (ныне СГУПС). Верхняя часть здания декорирована живописным орнаментом, выполненным в уникальной для Новосибирска технике сграффито. Дом признан памятником архитектуры регионального значения в 2001 году.