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Published Сегодня, 07:29

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Первые заморозки ожидаются в Новосибирске

Заморозки до -2 ударят по Новосибирску: когда утепляться, рассказали синоптики

7 сентября 2023, 07:29
Фото: 1MI
Первые заморозки ожидаются в Новосибирске

В Новосибирске ожидаются первые осенние заморозки до -2 градусов

Первые заморозки нагрянут в Новосибирскую область в ближайшие дни. Даты похолодания назвали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в регионе на днях температура воздуха может опуститься до -2 градусов. Однако заморозки пока предвидятся только в ночное время суток.

«Сильные заморозки пока не ожидаются в городе. Среднесуточная дневная температура составит до +7 градусов, похолодание ниже нуля возможно ночью. Осадки в виде снега предполагаются после 28 сентября», — сообщила Atas.info дежурный синоптик.

Специалисты отмечают, что заморозки могут прийти 8,9 и 10 сентября. А вот первый снег с большой вероятностью выпадет в последние числа сентября.

А пока новосибирцы могут наслаждаться днем «бабьим» летом. Температура воздуха будет выше нормы на 3 градуса.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Погода#Заморозки
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