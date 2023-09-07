Заморозки до -2 ударят по Новосибирску: когда утепляться, рассказали синоптики

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
По прогнозам синоптиков, в регионе на днях температура воздуха может опуститься до -2 градусов. Однако заморозки пока предвидятся только в ночное время суток.
«Сильные заморозки пока не ожидаются в городе. Среднесуточная дневная температура составит до +7 градусов, похолодание ниже нуля возможно ночью. Осадки в виде снега предполагаются после 28 сентября», — сообщила Atas.info дежурный синоптик.
Специалисты отмечают, что заморозки могут прийти 8,9 и 10 сентября. А вот первый снег с большой вероятностью выпадет в последние числа сентября.
А пока новосибирцы могут наслаждаться днем «бабьим» летом. Температура воздуха будет выше нормы на 3 градуса.