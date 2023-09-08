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Мужчина погиб на СВО

32-летнего бойца Юмобаева, погибшего на СВО, похоронят в Новосибирской области

8 сентября 2023, 05:22
Фото: 1MI
Мужчина погиб на СВО

Боец из Новосибирской области Александр Юмобаев погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Новосибирской области погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, о чем сообщает администрация Венгеровского района.

10 сентября 2023 года в Венгеровском районе Новосибирской области состоится прощание с Александром Юмобаевым, родившимся 01 октября 1990 года.

Он погиб 23 июня 2023 года во время выполнения обязанностей военной службы и боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.

Прощание с героем будет проходить в спортивном комплексе «Темп» в селе Венгерово. Начало прощания запланировано на 11:00 и продлится до 14:00. Траурный митинг начнется в 13:30.

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#Общество#Новосибирская область#Погиб#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#18+
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