32-летнего бойца Юмобаева, погибшего на СВО, похоронят в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
10 сентября 2023 года в Венгеровском районе Новосибирской области состоится прощание с Александром Юмобаевым, родившимся 01 октября 1990 года.
Он погиб 23 июня 2023 года во время выполнения обязанностей военной службы и боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.
Прощание с героем будет проходить в спортивном комплексе «Темп» в селе Венгерово. Начало прощания запланировано на 11:00 и продлится до 14:00. Траурный митинг начнется в 13:30.