Баланин: Благодаря росту субвенции на ОМС медпомощь населению становится доступнее

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В этом году субвенция составляет 2,7 триллиона рублей — это на 11,6 процента больше, чем в 2022 году. За последние пять лет рост субвенции составил 33 процента, информирует interfax-russia.ru.
Медицинская помощь, которую могут получать застрахованные россияне, постоянно расширяется — добавляются новые виды высокотехнологичной помощи, современные способы лечения и диагностики заболеваний.
«Ежегодное увеличение финансирования обеспечивает рост объемов и доступность бесплатной качественной медпомощи вне зависимости от территории проживания застрахованного. При этом система ОМС не только про лечение болезни, она еще про сохранение здоровья и качества жизни застрахованных», — рассказал председатель Фонда ОМС Илья Баланин.
Глава ФОМС отметил, что программа государственных гарантий включает в себя направление превентивной медицины, которая призвана осуществлять профилактику болезней и выявлять риски их развития на ранних стадиях.
В программе в 2023 году появились дополнительные нормативы на диспансерное наблюдение. Это помогает властям регионов и территориальным ФОМС составлять план деятельности, включая работу со страховыми медорганизациями.
В программе госгарантий произошли такие изменения, как увеличение на 20 процентов объемов ЭКО, предоставление возможности гражданам с хроническими заболеваниями проходить медицинскую реабилитацию, а также расширение неонатального скрининга. Отдельное внимание уделено людям с сахарным диабетом, заболеваниями сердца и сосудов, онкологией. Помимо этого, увеличены объемы помощи пациентам с гепатитом С. Она предполагает возможность получения дорогостоящих лекарств.
Финансирование эксклюзивных операций по ОМС стоимостью от 1,6 до 8,3 миллиона рублей увеличилось. Всего на 2023 год по базовой программе ОМС заложено 2,9 миллиарда рублей.