Баланин: Благодаря росту субвенции на ОМС медпомощь населению становится доступнее

В программе госгарантий произошли такие изменения, как увеличение на 20 процентов объемов ЭКО, предоставление возможности гражданам с хроническими заболеваниями проходить медицинскую реабилитацию, а также расширение неонатального скрининга. Отдельное внимание уделено людям с сахарным диабетом, заболеваниями сердца и сосудов, онкологией. Помимо этого, увеличены объемы помощи пациентам с гепатитом С. Она предполагает возможность получения дорогостоящих лекарств.