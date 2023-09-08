«Долг каждого»: Травников проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

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Published Сегодня, 03:52
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В Новосибирске стартовали выборы нового губернатора, которые продлятся три дня. Андрей Травников, действующий глава Новосибирской области, уже проголосовал на избирательном участке № 2001 в лицее №12. Корреспондент Atas.info был в центре событий.
Травников в своем Telegram-канале подчеркнул, что участие в выборах — это обязанность каждого гражданина.
«Я считаю, что участие в выборах — это обязанность каждого гражданина, потому что это проявление ответственности перед нашим регионом. Дальнейшее развитие Новосибирской области зависит от голоса каждого из вас», — написал он.
Кроме того, Травников также обратил внимание на организацию процесса, например, проверку однократности выдачи бюллетеня — в 2023 году это новшество: «Всё, что происходит на участках, находится под постоянным контролем общественников путём удалённого видеонаблюдения и архивирования видеозаписи. Новый элемент этого года — дистанционное электронное голосование».
Напомним, что выборы будут проводиться с 8 по 10 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00, и голосовать нужно будет по месту регистрации.