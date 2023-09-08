«Долг каждого»: Травников проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

Кроме того, Травников также обратил внимание на организацию процесса, например, проверку однократности выдачи бюллетеня — в 2023 году это новшество: «Всё, что происходит на участках, находится под постоянным контролем общественников путём удалённого видеонаблюдения и архивирования видеозаписи. Новый элемент этого года — дистанционное электронное голосование».