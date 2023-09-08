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Выборы начались в НСО

«Долг каждого»: Травников проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

8 сентября 2023, 03:52
Фото: atas.info
Выборы начались в НСО

Травников проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области 8 сентября

Глава Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области и отметил, что участие в выборах является гражданским долгом каждого, так как от голоса избирателя зависит дальнейшее развитие региона.

В Новосибирске стартовали выборы нового губернатора, которые продлятся три дня. Андрей Травников, действующий глава Новосибирской области, уже проголосовал на избирательном участке № 2001 в лицее №12. Корреспондент Atas.info был в центре событий.

Губернатор проголосовал в первый день выборовГубернатор проголосовал в первый день выборов
Губернатор проголосовал в первый день выборов
Фото: atas.info

Травников в своем Telegram-канале подчеркнул, что участие в выборах — это обязанность каждого гражданина.

«Я считаю, что участие в выборах — это обязанность каждого гражданина, потому что это проявление ответственности перед нашим регионом. Дальнейшее развитие Новосибирской области зависит от голоса каждого из вас», — написал он.

Кроме того, Травников также обратил внимание на организацию процесса, например, проверку однократности выдачи бюллетеня — в 2023 году это новшество: «Всё, что происходит на участках, находится под постоянным контролем общественников путём удалённого видеонаблюдения и архивирования видеозаписи. Новый элемент этого года — дистанционное электронное голосование».

Напомним, что выборы будут проводиться с 8 по 10 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00, и голосовать нужно будет по месту регистрации.

Андрей Травников проголосовал на выборах в губернаторы Новосибирской области
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