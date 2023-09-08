«Дышать нечем»: новосибирцы жалуются на едкий дым от ИК №18

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Published Сегодня, 01:19
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Жители Ключ-Камышенского плато выразили свое недовольство из-за едкого дыма, который исходит от исправительной колонии №18. Люди говорят, что проблема существует уже не первый год, но до сих пор не была решена.
Особенно обеспокоены местные тем, что дети, находящиеся в детских садах и школьники, проводящие занятия на улице, вынуждены вдыхать этот дым. Это вызывает серьезные проблемы с дыханием.
В ответ на один из постов в социальной сети «Вконтакте», представители министерства природных ресурсов сообщили о проведении проверки в мае, которая выявила нарушение законодательства об охране окружающей среды в колонии №18.
ИК-18 получила предписание об устранении выявленных нарушений до 28 января 2024 года, а ответственное лицо было привлечено к административной ответственности. По жалобам граждан министерство направило запрос в колонию для получения информации о ходе исполнения предписания. Однако на данный момент учреждение не предоставило никаких сведений по этому вопросу.