Глохнет и ломается. В Новосибирске троллейбус №29 не справляется с пассажиропотоком

В социальных сетях новосибирцы также жалуются на то, что «новомодные» троллейбусы постоянно выходят из строя, и пассажирам приходится идти пешком. Одна из пользователей рассказывает о случае, когда ее ребенок 2 сентября оказался в этом троллейбусе, который заглох на начале улицы Бронной. Ребенку пришлось пройти пешком еще четыре остановки под дождем.