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Троллейбус не справляется с пассажиропотоком

Глохнет и ломается. В Новосибирске троллейбус №29 не справляется с пассажиропотоком

8 сентября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Троллейбус не справляется с пассажиропотоком

Новый троллейбус № 29 в Новосибирске не справляется с пассажиропотоком

Жители Новосибирска недовольны изменениями в общественном транспорте. Новый троллейбус №29, который был широко анонсирован, не справляется с большим количеством пассажиров и постоянно выходит из строя. Горожане оставляют отзывы в социальных сетях.
Они требуют вернуть на маршрут автобус №29, так как это было до 1 сентября. «Этот новомодный троллейбус №29 не может справиться с пассажирским потоком, он постоянно выходит из строя! Он высаживает людей, и детям приходится идти пешком оттуда, где этот транспорт заглох!» — возмущается одна из жительниц Новосибирска в группе «Просторный жилмассив» ВКонтакте.

Люди просят вернуть маршрут автобуса №29, как он был до 1 сентября 2023 года. Они утверждают, что эти изменения вызвали много проблем для жителей всех жилых комплексов: Акварельного, Просторного и Матрешек.

В социальных сетях новосибирцы также жалуются на то, что «новомодные» троллейбусы постоянно выходят из строя, и пассажирам приходится идти пешком. Одна из пользователей рассказывает о случае, когда ее ребенок 2 сентября оказался в этом троллейбусе, который заглох на начале улицы Бронной. Ребенку пришлось пройти пешком еще четыре остановки под дождем.

Кроме того, сибиряки отмечают, что в новых троллейбусах мало стоячих мест, проходы очень узкие и душно внутри.

Люди вынуждены стоять на остановке по 30-40 минут, но в конечном итоге не могут зайти в троллейбус. По мнению жителей, для такого большого количества пассажиров на таком длинном маршруте троллейбусов слишком мало.

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#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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