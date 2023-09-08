Глохнет и ломается. В Новосибирске троллейбус №29 не справляется с пассажиропотоком

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Они требуют вернуть на маршрут автобус №29, так как это было до 1 сентября. «Этот новомодный троллейбус №29 не может справиться с пассажирским потоком, он постоянно выходит из строя! Он высаживает людей, и детям приходится идти пешком оттуда, где этот транспорт заглох!» — возмущается одна из жительниц Новосибирска в группе «Просторный жилмассив» ВКонтакте.
Люди просят вернуть маршрут автобуса №29, как он был до 1 сентября 2023 года. Они утверждают, что эти изменения вызвали много проблем для жителей всех жилых комплексов: Акварельного, Просторного и Матрешек.
В социальных сетях новосибирцы также жалуются на то, что «новомодные» троллейбусы постоянно выходят из строя, и пассажирам приходится идти пешком. Одна из пользователей рассказывает о случае, когда ее ребенок 2 сентября оказался в этом троллейбусе, который заглох на начале улицы Бронной. Ребенку пришлось пройти пешком еще четыре остановки под дождем.
Кроме того, сибиряки отмечают, что в новых троллейбусах мало стоячих мест, проходы очень узкие и душно внутри.
Люди вынуждены стоять на остановке по 30-40 минут, но в конечном итоге не могут зайти в троллейбус. По мнению жителей, для такого большого количества пассажиров на таком длинном маршруте троллейбусов слишком мало.