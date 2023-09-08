Кандидаты в губернаторы Новосибирской области на выборах 8–10 сентября 2023

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С 8 по 10 сентября 2023 года жители Новосибирской области принимают решение о будущем своего региона на выборах губернатора. В списке амбициозных кандидатов четверо претендентов:
Андрей Травников (Единая Россия)
Роман Яковлев (КПРФ)
Евгений Лебедев (ЛДПР)
Владислав Плотников (Справедливая Россия-Патриоты-За правду)
Андрей Травников родом из Череповца, Вологодской области. Родился в 1971 году, после школы прошел техникум по специальности «электромонтер» и впоследствии получил высшее образование по направлению «электропривод и автоматика установок и технологических комплексов».
Травников начал свою рабочую карьеру в структурах компании «Северсталь», где в 1990 году пришел работать электромонтером IV разряда. Постепенно продвигаясь вверх, он занимал должность замначальника цеха и, в конечном итоге, стал генеральным директором ООО «Электроремонт», входящего в состав ОАО «Северсталь».
В 2010 Травников стал уже первым заместителем мэра Череповца Олега Кувшинникова. В 90-х годах они вместе работали в «Северстали». Уже после он сменяет Кувшинникова на должности мэра, а в 2016 году становится главой Вологды.
В 2018 году Андрей Травников меняет дислокацию, и побеждает на выборах губернатора Новосибирской области. За него отдали голос 64,52% избирателей.
Личную жизнь действующий губернатор не афиширует. У него есть супруга Людмила и двое взрослых детей. Глава региона увлекается беговыми лыжами, а также принимает участие в массовых любительских стартах.
Роман Яковлев — кандидат от Коммунистической партии, коренной новосибирец. В 2007 году он завершил обучение в техническом университете и стал активным общественным деятелем, основав движение «Молодых отцов». Присоединившись к КПРФ после завершения учебы, Яковлев успешно сочетал политическую деятельность с работой в структуре МУП «Электоросеть».
В 2015 году Роман Яковлев был избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области и с тех пор участвует в парламентской работе. Он занимает пост заместителя председателя комитета Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.
Яковлев также известен как один из лидеров общественного движения, выступающего против повышения пенсионного возраста. Семейный человек, он уже более 20 лет состоит в браке и воспитывает троих дочерей вместе с женой Еленой.
В 1978 году родился Евгений Лебедев, сегодня он занимает должность вице-спикера Совета депутатов Новосибирска. После окончания школы поступил в Томское высшее командное училище связи, но не закончил обучение там. Позднее, в 2000 году, Лебедев поступил на юридическое отделение Новосибирского гуманитарного института, а затем, в 2004 году, начал свой бизнес в автосфере.
В 2007 году Евгений Лебедев прошел курсы повышения квалификации по оценке стоимости предприятия (бизнеса) в Новосибирском государственном университете экономики и управления. А в 2013 году он успешно закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, факультет «Государственное и муниципальное управление».
Политическую карьеру Лебедев начал в Кемеровской области, где занимал должность заместителя руководителя региональной организации ЛДПР. Затем, перейдя в Новосибирск, он избирался депутатом в городской совет и в горсовет Новосибирска.
В начале 2023 года Лебедев отправился на гуманитарную миссию в Донбасс и вернулся к активной политической деятельности в мае текущего года.
Евгений Лебедев состоит в браке и воспитывает двух дочерей.
Владислав Плотников родился в 1966 году в Академгородке и окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «инженер-физик». Несмотря на начало научной карьеры, в 90-е годы он решил заняться бизнесом.
Сегодня Плотников является руководителем и учредителем нескольких компаний, включая курорт-отель «Морозово» и ТРЦ «Эдем» в Академгородке.
В местной политике он стал известным в 2020 году, участвуя в праймериз «Единой России». В настоящее время Плотников ведет скрытый стиль политической деятельности, не раскрывая много информации о своей личной жизни.
Его источниками вдохновения являются идеи Захара Прилепина и Николая Старикова.