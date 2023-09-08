Кандидаты в губернаторы Новосибирской области на выборах 8–10 сентября 2023

В 1978 году родился Евгений Лебедев, сегодня он занимает должность вице-спикера Совета депутатов Новосибирска. После окончания школы поступил в Томское высшее командное училище связи, но не закончил обучение там. Позднее, в 2000 году, Лебедев поступил на юридическое отделение Новосибирского гуманитарного института, а затем, в 2004 году, начал свой бизнес в автосфере.