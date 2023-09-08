Мэр Локоть извинился перед новосибирцами за неудобства при реконструкции сквера S7

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Сегодня сайт Атас.инфо опубликовал на материал о проблеме. Пешеходы в центре Новосибирска полностью лишены тротуара на участке ул. Орджоникидзе, где ведется реконструкция сквера «Крылья Сибири», потому что строительный забор установлен вплотную к проезжей части. В результате пешеходы идут по ней, подвергая себя опасности (некоторые еще и ведут за руку детей), невзирая на запрещающие плакаты, предупреждающие об опасности. Обход с другой стороны стройки, вдоль дома №18 оставлен слишком узкий — он неудобен. А это путь к станции метро «Площадь Ленина».
Корреспондент Атас.инфо задал вопрос о проблеме мэру Новосибирска Анатолию Локтю. После этого мэр побывал на стройплощадке сквера «Крылья Сибири». И пообещал, что уже завтра будет открыт широкий и удобный для пешеходов проход вдоль дома №18.
«Сделать идеально во время строительных работ невозможно. Я задал вопрос подрядчику. Они завтра открывают вот эту часть, здесь будет пешеходная зона. Этого неудобства, завтра уже не будет. Будет комфортный проход, можно будет пройти с коляской. Они твердо говорят, что завтра это сделают. Мне твердо пообещали, я транслирую это обещание», — сообщил Анатолий Локоть корреспонденту Атас.инфо.
Градоначальник принес извинения новосибирцам. «Я хочу извиниться перед новосибирцами за доставленные неудобства, завтра все будет восстановлено. Получается красиво [обновленные участки сквера]», — сказал Анатолий Локоть.
Что касается участка тротуара вдоль проезжей части — его не откроют еще какое-то время. «Пока так. Я спросил — насколько быстро они проделают этот проход. Там потребуется некоторое время. Но здесь завтра будет нормально», — сообщил Анатолий Локоть.
Мэр также обратил внимание, что реконструкция ведется не за бюджетные деньги. Работы оплачивает авиакомпании S7. Но техника безопасности должна соблюдаться.