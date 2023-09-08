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Пешеходы подвергают себя опасности, обходя строительный забор по проезжей части

Мэр Локоть извинился перед новосибирцами за неудобства при реконструкции сквера S7

8 сентября 2023, 12:45
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Пешеходы подвергают себя опасности, обходя строительный забор по проезжей части
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть договорился с подрядчиком реконструкции сквера «Крылья Сибири» на ул. Орджоникидзе о создании комфортного прохода для пешеходов к площади Ленина со стороны дома №18. И принес извинения горожанам за неудобства.

Сегодня сайт Атас.инфо опубликовал на материал о проблеме. Пешеходы в центре Новосибирска полностью лишены тротуара на участке ул. Орджоникидзе, где ведется реконструкция сквера «Крылья Сибири», потому что строительный забор установлен вплотную к проезжей части. В результате пешеходы идут по ней, подвергая себя опасности (некоторые еще и ведут за руку детей), невзирая на запрещающие плакаты, предупреждающие об опасности. Обход с другой стороны стройки, вдоль дома №18 оставлен слишком узкий — он неудобен. А это путь к станции метро «Площадь Ленина».

Корреспондент Атас.инфо задал вопрос о проблеме мэру Новосибирска Анатолию Локтю. После этого мэр побывал на стройплощадке сквера «Крылья Сибири». И пообещал, что уже завтра будет открыт широкий и удобный для пешеходов проход вдоль дома №18.

Пешеходы игнорируют предупреждения об опасности. Им не оставили удобного обходного путиПешеходы игнорируют предупреждения об опасности. Им не оставили удобного обходного пути
Пешеходы игнорируют предупреждения об опасности. Им не оставили удобного обходного пути
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

«Сделать идеально во время строительных работ невозможно. Я задал вопрос подрядчику. Они завтра открывают вот эту часть, здесь будет пешеходная зона. Этого неудобства, завтра уже не будет. Будет комфортный проход, можно будет пройти с коляской. Они твердо говорят, что завтра это сделают. Мне твердо пообещали, я транслирую это обещание», — сообщил Анатолий Локоть корреспонденту Атас.инфо.

Градоначальник принес извинения новосибирцам. «Я хочу извиниться перед новосибирцами за доставленные неудобства, завтра все будет восстановлено. Получается красиво [обновленные участки сквера]», — сказал Анатолий Локоть.

Что касается участка тротуара вдоль проезжей части — его не откроют еще какое-то время. «Пока так. Я спросил — насколько быстро они проделают этот проход. Там потребуется некоторое время. Но здесь завтра будет нормально», — сообщил Анатолий Локоть.

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Мэр также обратил внимание, что реконструкция ведется не за бюджетные деньги. Работы оплачивает авиакомпании S7. Но техника безопасности должна соблюдаться.

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