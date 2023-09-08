Мэр Локоть извинился перед новосибирцами за неудобства при реконструкции сквера S7

Сегодня сайт Атас.инфо опубликовал на материал о проблеме. Пешеходы в центре Новосибирска полностью лишены тротуара на участке ул. Орджоникидзе, где ведется реконструкция сквера «Крылья Сибири», потому что строительный забор установлен вплотную к проезжей части. В результате пешеходы идут по ней, подвергая себя опасности (некоторые еще и ведут за руку детей), невзирая на запрещающие плакаты, предупреждающие об опасности. Обход с другой стороны стройки, вдоль дома №18 оставлен слишком узкий — он неудобен. А это путь к станции метро «Площадь Ленина».