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Здание бара было снесено накануне

Мэрия разберется с собственниками снесенного Sabai Bar из-за грязной ливневки

8 сентября 2023, 13:47
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Здание бара было снесено накануне
Во время реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске возникли проблемы с ливневой канализацией. Причиной всему могут быть бывшие арендаторы. В мэрии пообещали подать на них в суд.
«Выяснилось, что бывшие арендаторы сбрасывали отходы канализации прямо в ливневку. И сейчас этим будет заниматься суд», — заявил мэр Анатолий Локоть во время выездного совещания по реконструкции Первомайского сквера.

При этом к собственнику со стороны мэрии имеются и другие претензии. По мнению городской администрации, владелец популярного бара допустил многочисленные нарушения за время аренды заведения на Первомайском сквере.

Снос здания Sabai Bar произошел 7 сентября. Двухэтажный стеклянный павильон был снесен в рамках реконструкции общественного пространства.

В Новосибирске сносят здание ресторана Sabai bar в Первомайском сквере
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#Новосибирск#Реконструкция#Мэрия Новосибирска#Первомайский сквер#Анатолий Локоть#Александр Ляхов
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