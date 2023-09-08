Мэрия разберется с собственниками снесенного Sabai Bar из-за грязной ливневки

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
«Выяснилось, что бывшие арендаторы сбрасывали отходы канализации прямо в ливневку. И сейчас этим будет заниматься суд», — заявил мэр Анатолий Локоть во время выездного совещания по реконструкции Первомайского сквера.
При этом к собственнику со стороны мэрии имеются и другие претензии. По мнению городской администрации, владелец популярного бара допустил многочисленные нарушения за время аренды заведения на Первомайском сквере.
Снос здания Sabai Bar произошел 7 сентября. Двухэтажный стеклянный павильон был снесен в рамках реконструкции общественного пространства.