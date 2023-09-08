Мэрия разберется с собственниками снесенного Sabai Bar из-за грязной ливневки

Во время реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске возникли проблемы с ливневой канализацией. Причиной всему могут быть бывшие арендаторы. В мэрии пообещали подать на них в суд.

«Выяснилось, что бывшие арендаторы сбрасывали отходы канализации прямо в ливневку. И сейчас этим будет заниматься суд», — заявил мэр Анатолий Локоть во время выездного совещания по реконструкции Первомайского сквера. При этом к собственнику со стороны мэрии имеются и другие претензии. По мнению городской администрации, владелец популярного бара допустил многочисленные нарушения за время аренды заведения на Первомайском сквере. Снос здания Sabai Bar произошел 7 сентября. Двухэтажный стеклянный павильон был снесен в рамках реконструкции общественного пространства. В Новосибирске сносят здание ресторана Sabai bar в Первомайском сквере Узнать подробнее Читайте также: Мэр Локоть извинился перед новосибирцами за неудобства при реконструкции сквера S7