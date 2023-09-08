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Забор установили вплотную к проезжей части, не оставив пешеходам даже узкого прохода

Пешеходы рискуют жизнью на ул. Орджоникидзе из-за ремонта сквера — их лишили тротуара

8 сентября 2023, 07:26
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Забор установили вплотную к проезжей части, не оставив пешеходам даже узкого прохода
Реконструкция сквера «Крылья Сибири» ведется так, что пешеходы полностью лишены тротуара на участке ул. Орджоникидзе в центре Новосибирска. Строительный забор установлен вплотную к проезжей части, и пешеходы идут по ней, подвергая себя опасности.

В ходе реконструкции сквера «Крылья Сибири», которая ведется на средства авиакомпании S7, ограждение установлено так, что пешеходам совсем не оставлено тротуара. Даже узенькой дорожки для прохода. Так сделано на участке одной главных улиц центра Новосибирска с большим пешеходным трафиком, напротив «Болгарского дома», возле станции метро «Площадь Ленина».

Горожане вынуждены идти по проезжей части в центре НовосибирскаГорожане вынуждены идти по проезжей части в центре Новосибирска
Горожане вынуждены идти по проезжей части в центре Новосибирска
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

На заборе висит плакат с предупреждением для пешеходов, что проход закрыт.

А строчка «Выбирайте удобные и безопасные для Вас пути обхода» выглядит издевательски.

Ведь обходной путь с другой стороны забора, вдоль дома №18 по ул. Орджоникидзе оставлен настолько узким, что в тесном пространстве двум встречным пешеходам непросто разойтись.

В результате, часть пешеходов вынужденно выбирает путь по проезжей части, подвергая опасности свои жизни, а некоторые — и жизни детей, которых ведут за руку.

В Новосибирске закроют на реконструкцию сквер S7 на улице Орджоникидзе
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Отметим, что из-за долгой реконструкции другого популярного сквера — Первомайского, многие горожане уже устали ходить в обход в центре Новосибирска.

Благоустройство сквера «Крылья Сибири», который многие новосибирцы привыкли называть сквером S7 (сквер открыли в 2012 году в честь 20-летия авиакомпании) рассчитано на два года. Первый этап строительных работ с заменой тротуарной плитки ведется в 2023 году. Озеленение и замена малых архитектурных форм будут в 2024 году. Планируется создание подсветки в виде инверсионного следа самолета. Дизайн-проект реконструкции представлен на сайте «Зеленый Новосибирск».

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