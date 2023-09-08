Пешеходы рискуют жизнью на ул. Орджоникидзе из-за ремонта сквера — их лишили тротуара

Благоустройство сквера «Крылья Сибири», который многие новосибирцы привыкли называть сквером S7 (сквер открыли в 2012 году в честь 20-летия авиакомпании) рассчитано на два года. Первый этап строительных работ с заменой тротуарной плитки ведется в 2023 году. Озеленение и замена малых архитектурных форм будут в 2024 году. Планируется создание подсветки в виде инверсионного следа самолета. Дизайн-проект реконструкции представлен на сайте «Зеленый Новосибирск».