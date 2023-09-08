Реванш убийц: диетологи обвинили помидоры в появлении рака и галлюцинаций

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на материал издания «Доктор Питер», иногда обычные помидоры являются опасными для человека. В первую очередь, нельзя есть зеленые томаты, которые попросту являются неспелыми. Находящийся в них соланин способен вызвать сильное отравление с рвотой и даже галлюцинации. Для отравления достаточно съесть всего лишь две «вкусных» помидорки. Если, конечно, не замариновать их, поскольку маринад убьет все токсины.