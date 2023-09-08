Реванш убийц: диетологи обвинили помидоры в появлении рака и галлюцинаций

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на материал издания «Доктор Питер», иногда обычные помидоры являются опасными для человека. В первую очередь, нельзя есть зеленые томаты, которые попросту являются неспелыми. Находящийся в них соланин способен вызвать сильное отравление с рвотой и даже галлюцинации. Для отравления достаточно съесть всего лишь две «вкусных» помидорки. Если, конечно, не замариновать их, поскольку маринад убьет все токсины.
Также не рекомендуется есть помидоры с черными пятнами. Все они заражены бактериями альтернариями, которые способны погубить целый урожай. Человеку же такой помидор грозит дисбактериозом и различными видами рака.