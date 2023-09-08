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Некоторые помидоры способны убить человека

Реванш убийц: диетологи обвинили помидоры в появлении рака и галлюцинаций

8 сентября 2023, 08:36
Фото: 1MI
Некоторые помидоры способны убить человека
Осенняя пора заставляет россиян все чаще обращать внимание на овощи, чтобы избежать авитаминоза. Самыми популярными из них являются помидоры. Однако зачастую эти, кажущиеся безобидными продукты, могут убить человека.

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на материал издания «Доктор Питер», иногда обычные помидоры являются опасными для человека. В первую очередь, нельзя есть зеленые томаты, которые попросту являются неспелыми. Находящийся в них соланин способен вызвать сильное отравление с рвотой и даже галлюцинации. Для отравления достаточно съесть всего лишь две «вкусных» помидорки. Если, конечно, не замариновать их, поскольку маринад убьет все токсины.

Также не рекомендуется есть помидоры с черными пятнами. Все они заражены бактериями альтернариями, которые способны погубить целый урожай. Человеку же такой помидор грозит дисбактериозом и различными видами рака.

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#Новосибирск#Здоровье#Еда#Александр Ляхов#Исследования
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