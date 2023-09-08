Телефонный ад: новосибирцу банк напомнил о долге 193 раза

Мужчина взял в банке кредит и в январе этого года возникла просроченная задолженность. Тогда представители финансовой организации начали обрывать телефон не только должнику, но и его жене, матери и брату с требованием вернуть денежные средства. Наглые банкиры позвонили 53 раза за сутки и 193 раза за неделю.