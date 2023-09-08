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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

Судебные приставы встали на сторону должника

Телефонный ад: новосибирцу банк напомнил о долге 193 раза

8 сентября 2023, 06:25
Фото: УФССП по Новосибирской области
Судебные приставы встали на сторону должника
В Новосибирске судебные приставы встали на защиту должника. Представители одного из банков буквально оборвали телефон мужчине и его родным.
«Новосибирец обратился в Службу судебных приставов с заявлением о том, что банк настырно и многократно звонит должнику и членам его семьи о наличии задолженности и требовании о немедленном ее погашении. Сотрудники Главного управления, изучив письменные материалы дела, пришли к выводу, что в действиях банка действительно есть состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ», — рассказали в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области.
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Мужчина взял в банке кредит и в январе этого года возникла просроченная задолженность. Тогда представители финансовой организации начали обрывать телефон не только должнику, но и его жене, матери и брату с требованием вернуть денежные средства. Наглые банкиры позвонили 53 раза за сутки и 193 раза за неделю.

 

В итоге судебные приставы признали банк виновным и назначили ему штраф в размере 500 тысяч рублей.

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#Происшествия#Новосибирск#Банк#Александр Ляхов#Судебные приставы
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