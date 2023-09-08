Телефонный ад: новосибирцу банк напомнил о долге 193 раза

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
«Новосибирец обратился в Службу судебных приставов с заявлением о том, что банк настырно и многократно звонит должнику и членам его семьи о наличии задолженности и требовании о немедленном ее погашении. Сотрудники Главного управления, изучив письменные материалы дела, пришли к выводу, что в действиях банка действительно есть состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ», — рассказали в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области.
Мужчина взял в банке кредит и в январе этого года возникла просроченная задолженность. Тогда представители финансовой организации начали обрывать телефон не только должнику, но и его жене, матери и брату с требованием вернуть денежные средства. Наглые банкиры позвонили 53 раза за сутки и 193 раза за неделю.
В итоге судебные приставы признали банк виновным и назначили ему штраф в размере 500 тысяч рублей.