atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Устроившая скандал с чиновником жительница Углегорска снова требует квартиру

Устроившая скандал с чиновником жительница Углегорска снова требует квартиру

8 сентября 2023, 09:25
Фото: 1MI
Жительница Углегорска Сахалинской области Людмила Аникеева прославилась после скандала с главой райадминистрации Дмитрием Цукановым. Она бросила в чиновника ботинок, требуя предоставить ей новое жилье.

Женщине предоставили новое жилье по программе переселения. Прожив в новой квартире чуть больше года, она потребовала от властей новую. Людмила утверждает, что из одного аварийного дома ее переселили в другой аварийный, передает newizv.ru.

В ситуации попытались разобраться активисты местного отделения Народного фронта. В своем телеграм-канале они написали, что дом не является аварийным и ранее не признавался таковым. Шесть лет назад здесь был проведен капитальный ремонт. В 2019–2020 годах были отремонтированы подъезды и фасад, а в этом году начался ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.

Новые соседи Людмилы не согласны с ее требованием расселить дом. Позицию женщины они объясняют желанием получить от властей еще более благоустроенную и просторную квартиру.

Как выяснили в ОНФ, в собственности семьи Людмилы находятся три квартиры в Углегорском районе. Две из них сдаются в аренду. По закону при расселении аварийного жилья не учитывается наличие в собственности других жилых помещений. Подобная ситуация, которую юристы называют правовым пробелом, иногда порождает спекуляции и попытки обогатиться.

Подпишитесь
Выборы губернатора начались в Новосибирской области
Сегодня, 01:00
Кандидаты в губернаторы Новосибирской области на выборах 8–10 сентября 2023
Сегодня, 00:57
Пешеходы рискуют жизнью на ул. Орджоникидзе из-за ремонта сквера — их лишили тротуара
Сегодня, 07:26
10 фото самых милых обитателей Новосибирского зоопарка от Александра Симушкина
Сегодня, 03:13
В Новосибирске могут вернуть переход на летнее время с 2024 года
Сегодня, 06:03
В Новосибирске криминальному авторитету вынесли приговор за вымогательство 5 млн
Сегодня, 01:29