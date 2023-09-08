Устроившая скандал с чиновником жительница Углегорска снова требует квартиру

В ситуации попытались разобраться активисты местного отделения Народного фронта. В своем телеграм-канале они написали, что дом не является аварийным и ранее не признавался таковым. Шесть лет назад здесь был проведен капитальный ремонт. В 2019–2020 годах были отремонтированы подъезды и фасад, а в этом году начался ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.