Устроившая скандал с чиновником жительница Углегорска снова требует квартиру

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Женщине предоставили новое жилье по программе переселения. Прожив в новой квартире чуть больше года, она потребовала от властей новую. Людмила утверждает, что из одного аварийного дома ее переселили в другой аварийный, передает newizv.ru.
В ситуации попытались разобраться активисты местного отделения Народного фронта. В своем телеграм-канале они написали, что дом не является аварийным и ранее не признавался таковым. Шесть лет назад здесь был проведен капитальный ремонт. В 2019–2020 годах были отремонтированы подъезды и фасад, а в этом году начался ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.
Новые соседи Людмилы не согласны с ее требованием расселить дом. Позицию женщины они объясняют желанием получить от властей еще более благоустроенную и просторную квартиру.
Как выяснили в ОНФ, в собственности семьи Людмилы находятся три квартиры в Углегорском районе. Две из них сдаются в аренду. По закону при расселении аварийного жилья не учитывается наличие в собственности других жилых помещений. Подобная ситуация, которую юристы называют правовым пробелом, иногда порождает спекуляции и попытки обогатиться.