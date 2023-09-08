В Новосибирске могут вернуть переход на летнее время с 2024 года

Напомним, что в России переход на летнее время был отменен в 2012 году, после чего он больше не применялся. Однако, во многих других странах до сих пор продолжает использоваться система перехода на летнее и зимнее время.

Основная цель введения летнего времени заключается в том, чтобы рассвет наступал на час позже, а темное время суток начиналось позднее. Таким образом, люди смогут дольше наслаждаться светлыми вечерами.

Известно, что перевод стрелок часов на один час вперед планируется осуществлять с марта по октябрь. Если идею поддержат, то переход на летнее время возобновится в марте 2024 года.

В России вновь рассматривается возможность возвращения к переходу на летнее время. Соответствующий законопроект будет рассмотрен профильным комитетом Государственной Думы, несмотря на отрицательное мнение правительства.

А вы ЗА переход на летнее время или ПРОТИВ?