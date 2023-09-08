В Новосибирске семиклассник сломал ногу во время эстафеты

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Новосибирске произошел случай, когда ученик седьмого класса во время спортивного мероприятия повредил свою ногу. Инцидент произошел в одной из гимназий, где проводилась эстафета.
«В гимназии на эстафете ученик 7 класса сломал себе ногу — состязание отменили», — говорится в сообщении Telegram-канала «Новосибирск с огоньком».
После травмы соревнование было отменено. Возле школьного здания замечена скорая помощь и дети в спортивной форме, которые собрались возле скорой. Подробности происшествия не уточняются в сообщении.