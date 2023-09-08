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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:11

Мальчик сломал ногу

В Новосибирске семиклассник сломал ногу во время эстафеты

8 сентября 2023, 04:09
Фото: 1MI
Мальчик сломал ногу
Во время школьной эстафеты в Новосибирске семиклассник сломал ногу; автомобиль скорой помощи прибыл на место происшествия, но подробности инцидента не сообщаются.

В Новосибирске произошел случай, когда ученик седьмого класса во время спортивного мероприятия повредил свою ногу. Инцидент произошел в одной из гимназий, где проводилась эстафета.

«В гимназии на эстафете ученик 7 класса сломал себе ногу — состязание отменили», — говорится в сообщении Telegram-канала «Новосибирск с огоньком».

После травмы соревнование было отменено. Возле школьного здания замечена скорая помощь и дети в спортивной форме, которые собрались возле скорой. Подробности происшествия не уточняются в сообщении.

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