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Женщина до сих пор не нашлась

Зашла в лифт, исчезла навсегда: история загадочной пропажи Ирины Сафоновой

8 сентября 2023, 06:49
Фото: Соцсети/КП-Новосибирск
Женщина до сих пор не нашлась

В Новосибирске 14 лет ищут бесследно пропавшую Ирину Сафонову

14 лет назад в Новосибирске бесследно пропала Ирина Сафонова, которая зашла в лифт у подъезда своего дома и исчезла, оставив лишь ключи на полу; до сих пор неизвестно, что произошло с ней.

Прошло уже 14 лет с тех пор, как в Новосибирске исчезла Ирина Сафонова. Все это время загадочное исчезновение остается неразгаданным. Последний раз ее видели в ночь с 8 на 9 сентября 2009 года, когда она зашла в лифт у своего дома и исчезла без следа.

28-летняя Ирина работала детским психологом и жила со своим сыном-школьником. Она встречалась со своим другом по школе Александром Скурихиным, который был ее мужем, хотя они жили раздельно. Подозрения в связи с исчезновением попали на Скурихина, но проверка на детекторе лжи не выявила ничего подозрительного, пишет «КП-Новосибирск».

На поиски Ирины сразу отправились сотни людей. В то время в Академгородке уже были случаи исчезновений новосибирцев, что вызывало большой резонанс. Были проведены многочисленные расследования и допросы, но никаких конкретных подозреваемых не установили. Семья Ирины продолжает надеяться на благополучный исход.

Были предположения, что женщину убили или похитили, но никаких доказательств этому не нашли. Родные даже обращались к экстрасенсам, но и они не смогли дать ответы на вопрос о судьбе пропавшей сибирячки.

Сын Ирины, Андрей, переехал к отцу после ее исчезновения и пытался сам искать мать, но безуспешно. Сейчас он работает тренером в клубе айкидо и путешествует. Мать Ирины вышла на пенсию, а Скурихин завел новую семью. Уголовное дело по этому случаю приостановлено, но оперативно-розыскные мероприятия продолжаются до сих пор. Загадка исчезновения Ирины Сафоновой остается неразгаданной.

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