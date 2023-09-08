Зашла в лифт, исчезла навсегда: история загадочной пропажи Ирины Сафоновой

Прошло уже 14 лет с тех пор, как в Новосибирске исчезла Ирина Сафонова. Все это время загадочное исчезновение остается неразгаданным. Последний раз ее видели в ночь с 8 на 9 сентября 2009 года, когда она зашла в лифт у своего дома и исчезла без следа.