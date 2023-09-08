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Updated Сегодня, 04:23

Первые заморозки придут в НСО

Зима не за горами: Вильфанд предупредил о сильных заморозках в Новосибирске

8 сентября 2023, 04:21
Фото: 1MI
Первые заморозки придут в НСО

Вильфанд предупредил о сильных заморозках до -3 °С в Новосибирске на неделе

Руководитель Гидрометцентра России предупредил жителей Новосибирской области о заморозках до -3 °С в ближайшие ночи.

В ближайшие дни жителей Новосибирской области ожидают заморозки. Научный руководитель Гидрометцентра России предупредил о том, что температура опустится ниже нуля. Об этом сообщает ТАСС, цитируя слова Романа Вильфанда.

Подобное погодное явление ожидается также в других регионах, включая Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Тверскую области, а также Карелию. В Алтайском крае, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях ночью температура может опуститься до -3 °С.

Синоптик отметил, что это сравнительно мягкие морозы. Омская область столкнется с заморозками до 5 °С, в Иркутской области ожидается даже до 7 °С мороза.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Заморозки#Эмилия Губарева#Гидрометцентр#Роман Вильфанд
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