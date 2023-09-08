Зима не за горами: Вильфанд предупредил о сильных заморозках в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
В ближайшие дни жителей Новосибирской области ожидают заморозки. Научный руководитель Гидрометцентра России предупредил о том, что температура опустится ниже нуля. Об этом сообщает ТАСС, цитируя слова Романа Вильфанда.
Подобное погодное явление ожидается также в других регионах, включая Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Тверскую области, а также Карелию. В Алтайском крае, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях ночью температура может опуститься до -3 °С.
Синоптик отметил, что это сравнительно мягкие морозы. Омская область столкнется с заморозками до 5 °С, в Иркутской области ожидается даже до 7 °С мороза.