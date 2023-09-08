Зима не за горами: Вильфанд предупредил о сильных заморозках в Новосибирске

Подобное погодное явление ожидается также в других регионах, включая Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Тверскую области, а также Карелию. В Алтайском крае, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях ночью температура может опуститься до -3 °С.