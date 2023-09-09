12 фото состояния Первомайского сквера — реконструкцию обещают закончить в сентябре

Выражения лиц городского руководства, по ходу осмотра чаще было напряженным, чем веселым. Подрядчик Вахид Заманов пояснял мэру, что часть задержек возникла из-за изменений, которые вносились в проект по ходу реконструкции. Но чиновники отвечали, что без этого не бывает при таких масштабных работах.