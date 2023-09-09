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Вокруг знаменитого фонтана "Мишка" работ еще потребуется немало

12 фото состояния Первомайского сквера — реконструкцию обещают закончить в сентябре

9 сентября 2023, 05:19
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Вокруг знаменитого фонтана "Мишка" работ еще потребуется немало

Мэр Новосибирска назвал дату завершения реконструкции Первомайского сквера

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова проверили ход реконструкции Первомайского сквера 8 сентября. Работы ведутся с конца мая. Мэр поставил подрядчику задачу завершить основные работы в сентябре 2023. Но нынешнее состояние дел вызывает сомнение, что сроки выдержат.

Инспектировать работы в Первомайском сквере руководителям мэрии и представителям СМИ пришлось, обходя участки, где можно провалиться в грязь по щиколотку. Часть работ выполнена — отдельные дорожки выложены красивым покрытием. Прорыты траншеи, через которые рабочие тянут электрические кабели. Какая часть работ уже выполнена может определить только специалист.

Мэр Анатолий Локоть поставил задачу подрядчику — Вахиду Заманову (реконструкцию ведет его ИП) завершить основные работы до конца сентября, потому что «дальше в октябре снег». Подрядчик обещал мэру, что будет выполнен основной объем работ, кроме реконструкции забора со стороны ул. Советской и участка вдоль Краеведческого музея.

Однако, внешний вид многих участков реконструируемого сквера еще в «разобранном состоянии» и вышглядит так, что вызывает большие сомнения в реальности названных сроков завершения ремонта.

Так выглядит сегодня мэрия Новосибирска и Дом Ленина из Первомайского сквераТак выглядит сегодня мэрия Новосибирска и Дом Ленина из Первомайского сквера
Так выглядит сегодня мэрия Новосибирска и Дом Ленина из Первомайского сквера
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

«Я думаю, что дорожки полностью сделают именно к концу сентября. Безусловно, нужно увеличить количество работников. Но новосибирцы скоро смогут прогуляться по Первомайскому скверу», — заявил Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов, в какой срок удастся завершить реконструкцию сквера и открыть его для посетителей.

Мэр Анатолий Локоть обсуждает сроки завершения работ с Анной Терешковой и Вадимом ПолещукомМэр Анатолий Локоть обсуждает сроки завершения работ с Анной Терешковой и Вадимом Полещуком
Мэр Анатолий Локоть обсуждает сроки завершения работ с Анной Терешковой и Вадимом Полещуком
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Выражения лиц городского руководства, по ходу осмотра чаще было напряженным, чем веселым. Подрядчик Вахид Заманов пояснял мэру, что часть задержек возникла из-за изменений, которые вносились в проект по ходу реконструкции. Но чиновники отвечали, что без этого не бывает при таких масштабных работах.

Стоит отметить, что реконструкция Первомайского сквера началась в мае нынешнего года. Парк огородили и закрыли для посещения 26 мая. Он был закрыт даже в День города 2023. В ходе благоустройства планируется полностью обновить систему освещения и видеонаблюдения, отремонтировать чугунное ограждение и привести в порядок тротуары улицах Советской, Максима Горького и Красном проспекте.

Часть работ уже сделана, а часть - нетЧасть работ уже сделана, а часть - нет
Часть работ уже сделана, а часть - нет
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

«Основной смысл проекта — восстановление исторического облика Первомайского сквера начала 1930-х годов. С использованием, конечно, современных технологий. Подрядчик обязуется выполнить все основные работы к концу сентября. Это укладка плитки, восстановление чугунного ограждения и ремонт тротуаров по периметру сквера», — заявил во время выездного совещания мэр Анатолий Локоть.

На благоустройство Первомайского сквера уже выделено свыше 200 миллионов рублей из муниципального и областного бюджетов. Градоначальник пообещал высадить в Первомайском сквере сибирские яблони и заменить покрытие газона. Также будет полностью заменена система освещения и видеонаблюдения.

Какая судьба ждет фонтан «Мишка» после реконструкции Первомайского сквера - 2023
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