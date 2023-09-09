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Девочка пострадала

ДТП на улице Мира: в Новосибирске грузовик «Форд» сбил девочку-пешехода

9 сентября 2023, 05:44
Фото: ГИБДД по НСО
Девочка пострадала

В Новосибирске на улице Мира грузовик сбил 14-летнюю девочку

В Кировском районе Новосибирска водитель грузового автомобиля «Форд» сбил 14-летнюю девочку, когда она переходила дорогу в зоне пешеходного перехода.

9 сентября в 11:17 произошло ДТП на улице Мира, в районе дома 62. Водитель грузового автомобиля «Форд», который родился в 1994 году, двигался по трамвайным путям. Он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу через пешеходный переход.

В результате этого инцидента пострадала 14-летняя девочка. Ее состояние оценивается как тяжелое, и она была доставлена в лечебное учреждение.

Сотрудники ДПС присутствовали на месте происшествия и расследуют все обстоятельства случившегося.

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