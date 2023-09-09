ДТП на улице Мира: в Новосибирске грузовик «Форд» сбил девочку-пешехода

9 сентября в 11:17 произошло ДТП на улице Мира, в районе дома 62. Водитель грузового автомобиля «Форд», который родился в 1994 году, двигался по трамвайным путям. Он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу через пешеходный переход.