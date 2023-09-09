ДТП на улице Мира: в Новосибирске грузовик «Форд» сбил девочку-пешехода

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9 сентября в 11:17 произошло ДТП на улице Мира, в районе дома 62. Водитель грузового автомобиля «Форд», который родился в 1994 году, двигался по трамвайным путям. Он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу через пешеходный переход.
В результате этого инцидента пострадала 14-летняя девочка. Ее состояние оценивается как тяжелое, и она была доставлена в лечебное учреждение.
Сотрудники ДПС присутствовали на месте происшествия и расследуют все обстоятельства случившегося.